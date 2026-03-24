Известная украинская телеведущая вышла замуж в 47 лет: роскошные фото из Абу-Даби

47-летняя украинская телеведущая, модель и блогерша Валерия Крук сообщила об изменениях в личной жизни и показала кадры со свадьбы.
На обнародованных фото ведущая предстает в классическом свадебном образе - белом платье с длинной фатой. Рядом с ней - жених в черном костюме, лицо которого она решила не показывать, сохраняя интригу.
Фото сделаны возле Лувра Абу-Даби. В кадре пара прогуливается среди светлых архитектурных форм, пальм и мраморных пространств, создавая атмосферу изысканной церемонии. На фото Крук улыбается и выглядит счастливой.
Примечательно, что на фоне популярной туристической локации практически нет людей, что является нетипичным для этого места и только усиливает эффект камерности события.
Датой свадьбы указано 26 февраля 2026 года.
По информации из открытых источников, вероятным мужем Крук является бывший футболист киевского "Динамо" Александр Яковенко, который младше ее на 8 лет.
Пара состоит в отношениях более шести лет и ранее неоднократно делилась совместными фото.
Известно, что Яковенко завершил профессиональную футбольную карьеру в 2017 году.
Валерия Крук - больше известна как телеведущая канала М1 Кульбаба. Блондинка неоднократно украшала обложки мужских журналов - XXL Украина, PENTHOUSE, FHM.
Увлекалась бодибилдингом и успела дважды стать чемпионкой Украины в категории фитнес-бикини, а также привезти в Украину звание вице-чемпионки Европы.
В 2011 году имела отношения с экс-нападающим киевского "Динамо" и сборной Украины Артемом Милевским.
Также в ее шапке профиля в Instagram указано, что она занимается нутрициологией.
Блогерша не скрывает свой возраст - она 1979 года рождения.