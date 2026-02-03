ua en ru
"Нарешті чоловік і дружина". Вагітна Інна Бєлєнь вийшла заміж (фото)

Вівторок 03 лютого 2026 19:08
"Нарешті чоловік і дружина". Вагітна Інна Бєлєнь вийшла заміж (фото) Інна Бєлєнь з чоловіком (фото: instagram.com/innka_belen)
Автор: Іванна Пашкевич

Переможниця "Холостяк-13" Інна Бєлєнь, яка чекає на первістка, офіційно вийшла заміж.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram волонтерки.

Блогерка опублікувала кілька кадрів, на яких видно обручки подружжя та свідоцтво про офіційну реєстрацію шлюбу.

"03.02.2026. Наш день, наша дата, офіційний початок нашої сімʼї. Нарешті чоловік і дружина", - написала вона.

Інна Бєлєнь вийшла заміж (фото: instagram.com/innka_belen)

Що відомо про Інну Бєлєнь

Інні Бєлєнь 29 років. Вона народилася та виросла в Харкові, за освітою - перекладачка з німецької мови.

Працювати почала ще в юному віці, згодом тривалий час жила за кордоном. Там вона навчалася, зокрема в Німеччині, керувала рестораном і займалася інвестиційною діяльністю.

За межами України Бєлєнь уже перебувала в офіційному шлюбі. Ці стосунки тривали близько чотирьох років, однак завершилися розлученням через постійну зайнятість Інни роботою та фінансові розбіжності - блогерка фактично утримувала чоловіка, який був молодший за неї на чотири роки.

&quot;Нарешті чоловік і дружина&quot;. Вагітна Інна Бєлєнь вийшла заміж (фото)Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)

Після початку повномасштабного вторгнення Інна повернулася в Україну та активно долучилася до волонтерства.

Вона регулярно здає кров і закликає інших ставати донорами.

Після участі у проєкті "Холостяк" Бєлєнь деякий час перебувала у стосунках із Олександром Тереном.

У лютому 2025 року пара оголосила про розрив після публічних суперечок у соцмережах.

На початку травня Інна вперше показала фото з новим коханим. Її обранцем став чоловік, з яким вона навчалася в одній школі.

&quot;Нарешті чоловік і дружина&quot;. Вагітна Інна Бєлєнь вийшла заміж (фото)Інна Бєлєнь з чоловіком (фото: instagram.com/innka_belen)

Про свою вагітність Бєлєнь розповіла під час постшоу 14 сезону "Холостяка".

Тоді вона з’явилася з помітно округлим животиком і зізналася, що первісток має з’явитися на світ уже у квітні.

