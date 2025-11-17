ua en ru
Відома стилістка втретє стане мамою: щемливе відео з животиком

Понеділок 17 листопада 2025 10:53
UA EN RU
Відома стилістка втретє стане мамою: щемливе відео з животиком Галина Денисюк (фото: instagram.com/galina_denisiuk_)
Автор: Поліна Іваненко

Стилістка Галина Денисюк поділилася радісною новиною. Вона чекає на третю дитину і вже не може приховувати "вагітний" животик.

Про це Галина розповіла РБК-Україна.

Перше відео з "вагітним" животиком

Стилістка зізналася, що не змогла стримати інтригу до народження. Рішення стати мамою втретє, також сказала вона, було усвідомленим.

"Ми справді планували цю вагітність. Після двох наших хлопчиків у нас давно жила думка, що хочемо ще одну дитинку. Коли цей момент настав, це було дуже бажано й очікувано", - поділилась Галина.

Відома стилістка втретє стане мамою: щемливе відео з животикомГалина Денисюк вагітна втретє (фото надане стилісткою)

Вона розповіла, що дізналася про вагітність майже інтуїтивно. Спочатку було внутрішнє відчуття змін, яке важко описати словами, а вже потім тест підтвердив її здогадки. За словами Денисюк, новина викликала одразу багато емоцій - від радості до легкого хвилювання.

"У якийсь момент я просто відчула, що всередині все змінилося. Коли побачила дві смужки, серце завмерло на секунду - це був дуже емоційний момент, який я ніколи не забуду", - розповіла стилістка.

Відома стилістка втретє стане мамою: щемливе відео з животикомДенисюк з родиною (фото надане стилісткою)

Водночас Денисюк зазначила, що родина тепло прийняла новину. Найближчі
одразу підтримали її та розділили радість. За її словами, навіть попри складні часи, бажання мати ще одну дитину було сильнішим за всі страхи, а очікування малюка подарувало відчуття внутрішньої опори.

"Хвилювання були - це зараз нормально для кожної родини. Але нове життя - це символ надії. Думка про те, що наш малюк з’явиться на світ, дала нам ще більше віри й сил рухатися вперед", - додала Денисюк.

Стилістка зазначила, що почувається добре та поступово готується до
появи третьої дитини.

