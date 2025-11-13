ua en ru
Чт, 13 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

36-річна українська телеведуча вперше стане мамою: зворушливі фото

Четвер 13 листопада 2025 11:50
UA EN RU
36-річна українська телеведуча вперше стане мамою: зворушливі фото Олена Курбанова (фото: instagram.com/kurbanova_olena)
Автор: Катерина Собкова

Відома українська телеведуча Олена Курбанова, яка працює на телеканалі "Прямий" і веде власне шоу "Курбанова Live" на YouTube, поділилася в мережі радісною новиною - зовсім скоро вона вперше стане мамою.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Олена Курбанова стане мамою

Журналістка опублікувала зворушливий допис, сповнений любові до України та віри в майбутнє.

"Чи страшно мені? Дуже. Але ще ніколи я не була такою сильною і впевненою. Впевненою в нас", - написала Курбанова.

36-річна телеведуча зізналася, що вирішила народжувати саме в Україні, адже вірить у свою країну та її людей.

36-річна українська телеведуча вперше стане мамою: зворушливі фотоОлена Курбанова вагітна (фото: instagram.com/kurbanova_olena)

"Ні в що на світі я так сильно не вірю, як в Україну! Ні в кого так сильно не вірю, як у свою країну. Тому я тут і буду народжувати тут. Народжувати українку або українця, вільну людину вільної країни", - зазначила Олена.

Курбанова підкреслила, що хоче передати своїй дитині любов і гордість за Україну, а також пам'ять про тих, хто захищає її свободу.

36-річна українська телеведуча вперше стане мамою: зворушливі фотоТелеведуча показала перші фото з животиком (фото: instagram.com/kurbanova_olena)

"Я навчу її любити, як люблю я, і пишатися, як пишаюся всім, що є у мене", - додала телеведуча.

Також вона поділилася зворушливими фото з животиком, що помітно округлився.

Олена Курбанова (фото: instagram.com/kurbanova_olena)

Хто така Олена Курбанова

Курбанова - українська телеведуча, журналіст і блогерка. Авторка і ведуча YouTube-каналу "Курбанова Live".

Закінчила київську загальноосвітню школу №78.

У 2006 році вступила до Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2012 році отримала диплом магістра соціальних комунікацій з відзнакою.

На початку кар'єри працював парламентським кореспондентом, потім на каналах ICTV, СТБ, "Україна", "Прямий".

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну створила власний YouTube-проєкт "Курбанова Live".

Він спеціалізується на викритті російської дезінформації, протидії пропаганді та висвітленні суспільно-політичних подій в Україні. Канал активно підтримує українських військових і ветеранів.

Про особисте життя журналістки практично нічого не відомо. Вона заміжня, її чоловіка звуть Георгій.

У своєму Instagram ведуча демонструє яскраві образи та любить експериментувати зі стилем.

36-річна українська телеведуча вперше стане мамою: зворушливі фотоОлена Курбанова (фото: instagram.com/kurbanova_olena)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
Зеленський підписав санкції проти Міндіча та Цукермана
Зеленський підписав санкції проти Міндіча та Цукермана
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе