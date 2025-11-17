ua en ru
Известная стилистка в третий раз станет мамой: трогательное видео с животиком

Понедельник 17 ноября 2025 10:53
UA EN RU
Известная стилистка в третий раз станет мамой: трогательное видео с животиком Галина Денисюк (фото: instagram.com/galina_denisiuk_)
Автор: Полина Иваненко

Стилистка Галина Денисюк поделилась радостной новостью. Она ждет третьего ребенка и уже не может скрывать "беременный" животик.

Об этом Галина рассказала РБК-Украина.

Первое видео с "беременным" животиком

Стилистка призналась, что не смогла сдержать интригу до рождения. Решение стать мамой в третий раз, также сказала она, было осознанным.

"Мы действительно планировали эту беременность. После двух наших мальчиков у нас давно жила мысль, что хотим еще одного ребенка. Когда этот момент наступил, это было очень желательно и ожидаемо", - поделилась Галина.

Известная стилистка в третий раз станет мамой: трогательное видео с животикомГалина Денисюк беременна в третий раз (фото предоставлено стилисткой)

Она рассказала, что узнала о беременности почти интуитивно. Сначала было внутреннее ощущение изменений, которое трудно описать словами, а уже потом тест подтвердил ее догадки. По словам Денисюк, новость вызвала сразу много эмоций - от радости до легкого волнения.

"В какой-то момент я просто почувствовала, что внутри все изменилось. Когда увидела две полоски, сердце замерло на секунду - это был очень эмоциональный момент, который я никогда не забуду", - рассказала стилистка.

Известная стилистка в третий раз станет мамой: трогательное видео с животикомДенисюк с семьей (фото предоставлено стилисткой)

В то же время Денисюк отметила, что семья тепло приняла новость. Ближайшие
сразу поддержали ее и разделили радость. По ее словам, даже несмотря на сложные времена, желание иметь еще одного ребенка было сильнее всех страхов, а ожидание малыша подарило ощущение внутренней опоры.

"Волнения были - это сейчас нормально для каждой семьи. Но новая жизнь - это символ надежды. Мысль о том, что наш малыш появится на свет, дала нам еще больше веры и сил двигаться вперед", - добавила Денисюк.

Стилистка отметила, что чувствует себя хорошо и постепенно готовится к
появлению третьего ребенка.

