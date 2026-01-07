Емі Шумер подала на розлучення з чоловіком-кухарем: що відомо

Американська акторка та гумористка Емі Шумер офіційно подала на розлучення зі своїм чоловіком, шеф-кухарем Крісом Фішером. Пара була разом понад 7 років, але врятувати стосунки не змогла.

Що відомо про розлучення Емі Шумер та Кріса Фішера

В мережі неодноразово з'являлися чутки про проблеми в шлюбі пари, які акторка певний час спростовувала. 12 грудня 2025-го вона оголосила про розрив в Instagram, зазначивши, що це спільне рішення.

"Ми з Крісом ухвалили складне рішення завершити наш шлюб після семи років разом. Ми дуже любимо одне одного і продовжимо зосереджуватися на вихованні нашого сина", - написала акторка.

Тепер Емі та Кріс фіналізують своє розставання. Відповідні документи на розлучення були подані у вівторок, 6 січня, до суду округу Нью-Йорк.

Зірка також наголошувала, що розлучення проходить мирно та без конфліктів.

"Це дружній розрив, з усією любов’ю та повагою. Сім'я - назавжди", - заявила раніше вона.

Зазначається, що наближене до пари джерело підтвердило відсутність конфлікту між колишніми. На даному етапі вони завершують необхідні формальності.

Емі Шумер та Кріс Фішер більше не разом (фото: Getty Images)

Що передувало розлученню

Нагадаємо, акторка та кухар одружилися 13 лютого 2018 року. У травні 2019-го у них народився син Джин, якому зараз шість з половиною років.

Ще в листопаді Емі заперечувала чутки про розлучення, а трохи згодом інсайдер повідомляв, що подружжя працює над розв’язанням типових для подружніх пар труднощів.

Навколо проблем в стосунках виникло чимало припущень, зокрема Емі спростувала те, що зміни в особистому житті пов'язані з її схудненням чи темою аутизму.

Вже на початку січня 2026 року Шумер опублікувала допис, у якому назвала новий рік періодом турботи та любові до себе. Вона закликала цінувати здоров'я, родину й близьких та рухатися вперед "без жалю".

Емі Шумер подала на розлучення (фото: Getty Images)