Головна » Розваги » Спорт

Відмовився від титулу: найкращий баскетболіст Суперліги віддав нагороду супернику

19:31 01.05.2026 Пт
2 хв
Капітан "Дніпра" Тимофеєнко втретє поспіль став найціннішим гравцем чемпіонату, але здивував уболівальників своїм рішенням
aimg Андрій Костенко
Відмовився від титулу: найкращий баскетболіст Суперліги віддав нагороду супернику Станіслав Тимофеєнко та Єгор Сушкін (фото: ФБУ)
Фінальна серія баскетбольної Суперліги сезону-2025/26 завершилася не лише тріумфом "Дніпра", а й безпрецедентним жестом шляхетності. Капітан чемпіонів Станіслав Тимофеєнко, якого офіційно визнали MVP сезону, просто на майданчику відмовився від свого індивідуального трофея.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Федерації баскетболу.

Читайте також: Історичний момент у НБА: українець одним кидком поставив крапку у розгромі "Філадельфії"

Як пояснив свій вчинок Тимофеєнко

Після фінальної сирени в Києві, яка зафіксувала перемогу "Дніпра" у серії (2:0), організатори оголосили володарів індивідуальних нагород.

36-річний Тимофеєнко, який став найефективнішим гравцем чемпіонату та продемонстрував стабільну статистику в плей-офф (14.8 очка та 5.8 підбирання), отримав титул MVP.

Однак замість святкування капітан чемпіонів приголомшив присутніх своїм рішенням. Він викликав на центр майданчика гравця команди, яка щойно програла фінал.

"Я вважаю, що цей гравець заслужує на MVP плей-офф. Я хочу вручити цю нагороду Єгору Сушкіну", - заявив Тимофеєнко.

Тимофеєнко передав нагороду Сушкіну (фото: ФБУ)

Був серцем фіналу

Цей вчинок став справжнім визнанням таланту 19-річного захисника "Київ-Баскета" Єгора Сушкіна. Попри те, що "Дніпро" захистив титул чемпіона, Тимофеєнко публічно підкреслив: індивідуально саме Сушкін був серцем цього фіналу.

Зазначимо, що для Тимофеєнка ця нагорода стала третьою поспіль. У минулих двох сезонах він також визнавався найціннішим гравцем Суперліги після перемог "Дніпра" в чемпіонаті.

Раніше Святослав Михайлюк вперше розкрив правду про конфлікт зі збірною України.

Новини
Зеленський розкрив втрати Росії внаслідок "далекобійних санкцій"
Зеленський розкрив втрати Росії внаслідок "далекобійних санкцій"
Аналітика
Спроби догодити Трампу нічого не дали і не дадуть: інтерв'ю з німецьким експертом Ніко Ланге
Роман Коткореспондент РБК-Україна Спроби догодити Трампу нічого не дали і не дадуть: інтерв'ю з німецьким експертом Ніко Ланге