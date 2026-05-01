Отказался от титула: лучший баскетболист Суперлиги отдал награду сопернику

Финальная серия баскетбольной Суперлиги сезона-2025/26 завершилась не только триумфом "Днепра", но и беспрецедентным жестом благородства. Капитан чемпионов Станислав Тимофеенко, которого официально признали MVP сезона, прямо на площадке отказался от своего индивидуального трофея.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт национальной Федерации баскетбола .

Как объяснил свой поступок Тимофеенко

После финальной сирены в Киеве, которая зафиксировала победу "Днепра" в серии (2:0), организаторы объявили обладателей индивидуальных наград.

36-летний Тимофеенко, который стал самым эффективным игроком чемпионата и продемонстрировал стабильную статистику в плей-офф (14.8 очка и 5.8 подбора), получил титул MVP.

Однако вместо празднования капитан чемпионов ошеломил присутствующих своим решением. Он вызвал на центр площадки игрока команды, которая только что проиграла финал.

"Я считаю, что этот игрок заслужил MVP плей-офф. Я хочу вручить эту награду Егору Сушкину", - заявил Тимофеенко.

Тимофеенко передал награду Сушкину (фото: ФБУ)

Был сердцем финала

Этот поступок стал настоящим признанием таланта 19-летнего защитника "Киев-Баскета" Егора Сушкина. Несмотря на то, что "Днепр" защитил титул чемпиона, Тимофеенко публично подчеркнул: индивидуально именно Сушкин был сердцем этого финала.

Отметим, что для Тимофеенко эта награда стала третьей подряд. В прошлых двух сезонах он также признавался самым ценным игроком Суперлиги после побед "Днепра" в чемпионате.