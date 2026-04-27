Історичний момент у НБА: українець одним кидком поставив крапку у розгромі "Філадельфії"

10:21 27.04.2026 Пн
2 хв
Його вихід на майданчик став особливим не лише через очки, а й через рідкісний рекорд клубу
aimg Катерина Урсатій
Максим Шульга (фото: Getty Images)

Український захисник "Бостон Селтікс" Максим Шульга вперше відзначився результативністю у матчах на виліт найсильнішої ліги світу. Його влучний кидок підсумував тріумфальний поєдинок проти "Севенті Сіксерс".

Про це повідомляє РБК-Україна з помиланням на результтат матчу.

Читайте також: Цього не робив ніхто і ніколи: клуб Михайлюка став частиною божевільного рекорду в історії НБА

Дебютні очки у постсезоні

У четвертому протистоянні стартового раунду Східної конференції "Бостон" не залишив шансів "Філадельфії", завершивши зустріч із рахунком 128:96.

Для українця Максима Шульги цей вихід на паркет став лише другою появою у межах плей-оф.

Тренерський штаб випустив захисника наприкінці гри. За відведені 2 хвилини та 48 секунд ігрового часу Шульга встиг реалізувати дальній кидок.

Саме цей триочковий став останнім акордом матчу, встановивши остаточний результат на табло.

Шлях Шульги в "Селтікс"

Наразі в активі українського баскетболіста 12 офіційних виступів у складі "Кельтiв".

Раніше Максим уже вписав своє ім'я в історію франшизи, ставши першим гравцем "Бостона", який зумів упродовж однієї доби набрати очки як за основний склад у НБА, так і за фарм-клуб у G-лізі.

Найбільш результативним поєдинком у кар'єрі захисника залишається гра проти "Міннесоти", де він набрав 4 пункти.

Також українець уже має досвід виходу у стартовій п'ятірці, що сталося у заключній грі регулярного чемпіонату проти "Орландо".

Становище у серії

Після впевненої перемоги у четвертому матчі "Бостон" лідирує у серії проти "Філадельфії", яка пробилася до плей-оф через сито турніру плей-ін.

Наступна зустріч команд, що може стати вирішальною, запланована на 29 квітня.

Раніше стало відомо, що НБА отримає дві нові команди та перекроїть межі конференцій.

Зеленський ініціював продовження мобілізації та воєнного стану
Зеленський ініціював продовження мобілізації та воєнного стану
