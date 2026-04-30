"Дніпро" став чемпіоном України з баскетболу втретє поспіль: попереду лише клуби-примари
"Дніпро" втретє поспіль став чемпіоном України з баскетболу. Команда захистила титул у протистоянні зі столичним "Київ-Баскетом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Федерації баскетболу.
Баскетбол, чемпіонат України, фінальна серія
"Дніпро" – "Київ-Баскет" – 2:0 (78:70, 60:50)
Як пройшла фінальна битва
У фінальній серії до двох перемог чинні чемпіони, як і минулого року, зустрілися з "Київ-Баскетом". Рік тому для виявлення найсильнішого знадобилося три поєдинки. Цього разу – все завершилося у двох.
Перша фінальна гра у Дніпрі принесла перемогу господарям – 78:70. Тіумфували "біло-сині" і в повторному матчі у Києві – 60:50.
Справжня драма для господарів майданчика розгорнулася у другій чверті. Столичний клуб спромігся набрати лише 3 очки за десятихвилинку (рахунок періоду – 20:3 на користь дніпрян), встановивши новий антирекорд Суперліги.
Кияни не реалізували жодного кидка з гри протягом усієї чверті, що стало безпрецедентним випадком для фінальних стадій чемпіонату. Прикметно, що попередній подібний провал – 4 набрані очки за чверть – також належав "Київ-Баскету".
Попри провальний відрізок, господарі паркету спробували повернутися у гру після великої перерви. Третя чверть пройшла за повної домінації киян, які розгромили суперника з рахунком 21:8. Проте сподіванням на камбек не судилося збутися: у заключному відрізку матчу "Дніпро" повернув контроль над грою та дотиснув опонентів.
Цей титул став для "Дніпра" третім поспіль та четвертим у історії клубу.
Хто вигравав чемпіонат України
Баскетбольна першість України розігрується з 1992 року. У 1996-му турнір отримав назву Суперліга.
З того часу чемпіонами ставали дев'ять клубів. Однак лише два "золотих" колективи грають в Суперлізі досі – це "Черкаські Мавпи" та "Дніпро". Інші з різних причин припинили існування.
Усі чемпіони України з баскетболу:
- "Будівельник" (Київ) – 11 титулів (1992-1997, 2011, 2013, 2014, 2017, 2023)
- "Азовмаш" (Маріуполь) – 7 (2003, 2004, 2006-2010)
- "Дніпро" – 4 (2020, 2024, 2025, 2026)
- "Одеса" – 4 (1998, 1999, 2001, 2002)
- "Хімік" (Южне) – 3 (2015, 2016, 2019)
- "Київ" – 2 (2000, 2005)
- "Прометей" (Кам'янське) – 1 (2021)
- "Черкаські Мавпи" – 1 (2018)
- "Донецьк" – 1 (2012)
