ua en ru
Чт, 13 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Відіграв роль". Рудницька розповіла, як Пономарьов був причетний до закриття "Території А"

Четвер 13 листопада 2025 16:40
UA EN RU
"Відіграв роль". Рудницька розповіла, як Пономарьов був причетний до закриття "Території А" Пономарьов вплинув на долю "Території А" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Закриття легендарного хіт-параду "Територія А" для її засновниці Анжеліки Рудницької стало ударом. Як з'ясувалося, руку до цього доклав співак та композитор Олександр Пономарьов.

Про це Рудницька розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Пономарьов і "Територія А"

Рудницька зазначила, що не тримає зла, але визнає: Пономарьов був причетний до зняття програми з ефіру.

"Я пам'ятаю це, але я ніколи не тримаю зла ні на кого. У світі так багато прекрасного, чого я повинна пам'ятати це погане. Але так, він відіграв свою роль у тому, щоб захейтити "Територію А", - сказала телеведуча.

Водночас Рудницька підкреслила, що не хоче повертатися до цієї теми й не бачить сенсу обговорювати Пономарьова.

&quot;Відіграв роль&quot;. Рудницька розповіла, як Пономарьов був причетний до закриття &quot;Території А&quot;Рудницька про Пономарьова (фото: РБК-Україна)

Що відомо про стосунки Рудницької та Пономарьова зараз

Телезірка зазначила, що не підтримує спілкування зі співаком і не бачить спільних цілей, які могли б їх об'єднати.

"Якби ми були потрібні одне одному як митці, які можуть зробити щось спільне для країни, напевно, ми б об'єдналися. Але от я десять років їздила на фронт, я ні разу не зустріла там Пономарьова", - зауважила вона.

Співачка згадала, як ще у 2014 році їздила на передову разом із письменником Сергієм Жаданом. Водночас артистка зазначила, що не всі колеги з шоу-бізнесу тоді проявляли готовність допомагати.

"Деякі артисти, які не співають російською, реально патріотичні, реально зараз допомагають армії, але до повномасштабного вторгнення, коли я кликала їх виступати на фронт, у них була тисяча й одна відмовка, чому це не зробити", - додала вона.

&quot;Відіграв роль&quot;. Рудницька розповіла, як Пономарьов був причетний до закриття &quot;Території А&quot;Рудницька про патріотизм зірок (фото: РБК-Україна)

Звання "народного артиста" за виступ на фронті

Вона також розповіла, що під час роботи радницею міністра культури Євгена Нищука до неї зверталися артисти з проханням про звання народного артиста.

Водночас деяких виконавців Рудницька рекомендувала сама. Зокрема, Сергія Танчинця з гурту "Без обмежень".

"Він би не наважився попросити. Але це навіть швидше була моя ініціатива. Я кажу: "Мені здається, тобі треба для статусу", - розповіла Рудницька.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
Зеленський підписав санкції проти Міндіча та Цукермана
Зеленський підписав санкції проти Міндіча та Цукермана
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе