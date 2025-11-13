"Відіграв роль". Рудницька розповіла, як Пономарьов був причетний до закриття "Території А"

Закриття легендарного хіт-параду "Територія А" для її засновниці Анжеліки Рудницької стало ударом. Як з'ясувалося, руку до цього доклав співак та композитор Олександр Пономарьов.

Пономарьов і "Територія А"

Рудницька зазначила, що не тримає зла, але визнає: Пономарьов був причетний до зняття програми з ефіру.

"Я пам'ятаю це, але я ніколи не тримаю зла ні на кого. У світі так багато прекрасного, чого я повинна пам'ятати це погане. Але так, він відіграв свою роль у тому, щоб захейтити "Територію А", - сказала телеведуча.

Водночас Рудницька підкреслила, що не хоче повертатися до цієї теми й не бачить сенсу обговорювати Пономарьова.

Рудницька про Пономарьова (фото: РБК-Україна)

Що відомо про стосунки Рудницької та Пономарьова зараз

Телезірка зазначила, що не підтримує спілкування зі співаком і не бачить спільних цілей, які могли б їх об'єднати.

"Якби ми були потрібні одне одному як митці, які можуть зробити щось спільне для країни, напевно, ми б об'єдналися. Але от я десять років їздила на фронт, я ні разу не зустріла там Пономарьова", - зауважила вона.

Співачка згадала, як ще у 2014 році їздила на передову разом із письменником Сергієм Жаданом. Водночас артистка зазначила, що не всі колеги з шоу-бізнесу тоді проявляли готовність допомагати.

"Деякі артисти, які не співають російською, реально патріотичні, реально зараз допомагають армії, але до повномасштабного вторгнення, коли я кликала їх виступати на фронт, у них була тисяча й одна відмовка, чому це не зробити", - додала вона.

Рудницька про патріотизм зірок (фото: РБК-Україна)

Звання "народного артиста" за виступ на фронті

Вона також розповіла, що під час роботи радницею міністра культури Євгена Нищука до неї зверталися артисти з проханням про звання народного артиста.

Водночас деяких виконавців Рудницька рекомендувала сама. Зокрема, Сергія Танчинця з гурту "Без обмежень".

"Він би не наважився попросити. Але це навіть швидше була моя ініціатива. Я кажу: "Мені здається, тобі треба для статусу", - розповіла Рудницька.