"Відіграв роль". Рудницька розповіла, як Пономарьов був причетний до закриття "Території А"
Закриття легендарного хіт-параду "Територія А" для її засновниці Анжеліки Рудницької стало ударом. Як з'ясувалося, руку до цього доклав співак та композитор Олександр Пономарьов.
Про це Рудницька розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.
Пономарьов і "Територія А"
Рудницька зазначила, що не тримає зла, але визнає: Пономарьов був причетний до зняття програми з ефіру.
"Я пам'ятаю це, але я ніколи не тримаю зла ні на кого. У світі так багато прекрасного, чого я повинна пам'ятати це погане. Але так, він відіграв свою роль у тому, щоб захейтити "Територію А", - сказала телеведуча.
Водночас Рудницька підкреслила, що не хоче повертатися до цієї теми й не бачить сенсу обговорювати Пономарьова.
Рудницька про Пономарьова (фото: РБК-Україна)
Що відомо про стосунки Рудницької та Пономарьова зараз
Телезірка зазначила, що не підтримує спілкування зі співаком і не бачить спільних цілей, які могли б їх об'єднати.
"Якби ми були потрібні одне одному як митці, які можуть зробити щось спільне для країни, напевно, ми б об'єдналися. Але от я десять років їздила на фронт, я ні разу не зустріла там Пономарьова", - зауважила вона.
Співачка згадала, як ще у 2014 році їздила на передову разом із письменником Сергієм Жаданом. Водночас артистка зазначила, що не всі колеги з шоу-бізнесу тоді проявляли готовність допомагати.
"Деякі артисти, які не співають російською, реально патріотичні, реально зараз допомагають армії, але до повномасштабного вторгнення, коли я кликала їх виступати на фронт, у них була тисяча й одна відмовка, чому це не зробити", - додала вона.
Рудницька про патріотизм зірок (фото: РБК-Україна)
Звання "народного артиста" за виступ на фронті
Вона також розповіла, що під час роботи радницею міністра культури Євгена Нищука до неї зверталися артисти з проханням про звання народного артиста.
Водночас деяких виконавців Рудницька рекомендувала сама. Зокрема, Сергія Танчинця з гурту "Без обмежень".
"Він би не наважився попросити. Але це навіть швидше була моя ініціатива. Я кажу: "Мені здається, тобі треба для статусу", - розповіла Рудницька.
