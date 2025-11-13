"Отыграл роль". Рудницкая рассказала, как Пономарев был причастен к закрытию "Території А"

Закрытие легендарного хит-парада "Територія А" для ее основательницы Анжелики Рудницкой стало ударом. Как выяснилось, руку к этому приложил певец и композитор Александр Пономарев.

Пономарев и "Территорія А"

Рудницкая отметила, что не держит зла, но признает: Пономарев был причастен к снятию программы с эфира.

"Я помню это, но я никогда не держу зла ни на кого. В мире так много прекрасного, чего я должна помнить это плохое. Но да, он сыграл свою роль в том, чтобы захейтить "Территорію А", - сказала телеведущая.

При этом Рудницкая подчеркнула, что не хочет возвращаться к этой теме и не видит смысла обсуждать Пономарева.

Рудницкая о Пономареве (фото: РБК-Украина)

Что известно об отношениях Рудницкой и Пономарева сейчас

Телезвезда отметила, что не поддерживает общение с певцом и не видит общих целей, которые могли бы их объединить.

"Если бы мы были нужны друг другу как художники, которые могут сделать что-то общее для страны, наверное, мы бы объединились. Но вот я десять лет ездила на фронт, я ни разу не встретила там Пономарева", - отметила она.

Певица вспомнила, как еще в 2014 году ездила на передовую вместе с писателем Сергеем Жаданом. В то же время артистка отметила, что не все коллеги из шоу-бизнеса тогда проявляли готовность помогать.

"Некоторые артисты, которые не поют на русском, реально патриотичны, реально сейчас помогают армии, но до полномасштабного вторжения, когда я звала их выступать на фронт, у них была тысяча и одна отговорка, почему это не сделать", - добавила она.

Рудницкая о патриотизме звезд (фото: РБК-Украина)

Звание "народного артиста" за выступление на фронте

Она также рассказала, что во время работы советником министра культуры Евгения Нищука к ней обращались артисты с просьбой о звании народного артиста.

В то же время некоторых исполнителей Рудницкая рекомендовала сама. В частности, Сергея Танчинца из группы "Без обмежень".

"Он бы не решился попросить. Но это даже скорее была моя инициатива. Я говорю: "Мне кажется, тебе надо для статуса", - рассказала Рудницкая.