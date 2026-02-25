"Відчував провину". Козловський відповів на закиди через виступ у Москві

Віталій Козловський прокоментував згадки про його виступ у Москві на 9 травня у 2018 році. Він зізнався, що після початку повномасштабного вторгнення відчував провину через свій вибір, і саме це спонукало його на відважний вчинок.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю артиста OBOZ.

Що сказав Козловський про скандальний виступ у Москві

Артист пояснив, що вже не раз просив вибачення за цей досвід. Саме це стало однією з причин, чому він наважився піти служити у військо.

"Це була одна з причин. Бо я відчував провину - не перед кимось конкретно, а перед собою", - сказав він.

Козловський дав зрозуміти, що раніше, як і багато хто, інакше сприймав реальність.

"Я ніколи б не міг уявити, що наші сусіди можуть вчинити таку жорстоку агресію. Раніше ми дивилися на ці речі по-іншому, трохи наївно. А війна показала зовсім інші реалії - розчарування, біль, несподівані виклики", - пояснив він.

Зрештою він ухвалив рішення бути корисним для людей та країни, тому їздив з концертами для військових, а потім пішов служити. Крім того, навесні, на початку великої війни, він "остаточно відмовився від російської мови".

"У нашій родині зараз її взагалі немає. Мій син навіть не знає жодного слова російською - для нього ця мова незрозуміла", - зізнався він.

Віталій Козловський про виступ у Москві (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Що відомо про службу Козловського

Нагадаємо, про мобілізацію артиста стало відомо у червні 2023 року. Тоді він отримав повістку і вступив до лав Нацгвардії у бригаду "Рубіж".

Того ж року його перевели до Національного президентського оркестру, де він прослужив пів року. У травні 2024 року - до 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ як солдата резерву.

Там він фактично прослужив менше місяця, адже вже 28 червня був звільнений у запас за "сімейними обставинами".

До служби Козловського у багатьох виникали питання. Проте нещодавно в коментарі журналістці Наталії Тур він пообіцяв розкрити усі подробиці вже після завершення війни.

"Я обов'язково розкажу цю історію по завершенню війни. Але точно можу сказати, що був і в артилерії, і музикантом, і інші у мене були там зобов'язання", - зазначив він.