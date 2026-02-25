ua en ru
"Чувствовал вину". Козловский ответил на упреки из-за выступления в Москве

Среда 25 февраля 2026 16:53
UA EN RU
"Чувствовал вину". Козловский ответил на упреки из-за выступления в Москве Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Виталий Козловский прокомментировал упоминания о его выступлении в Москве на 9 мая в 2018 году. Он признался, что после начала полномасштабного вторжения чувствовал вину за свой выбор, и именно это побудило его на отважный поступок.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью артиста OBOZ.

Что сказал Козловский о скандальном выступлении в Москве

Артист объяснил, что уже не раз просил прощения за этот опыт. Именно это стало одной из причин, почему он решился пойти служить в армию.

"Это была одна из причин. Потому что я чувствовал вину - не перед кем-то конкретно, а перед собой", - сказал он.

Козловский дал понять, что раньше, как и многие, иначе воспринимал реальность.

"Я никогда бы не мог представить, что наши соседи могут совершить такую жестокую агрессию. Раньше мы смотрели на эти вещи по-другому, немного наивно. А война показала совсем другие реалии - разочарование, боль, неожиданные вызовы", - пояснил он.

В конце концов он принял решение быть полезным для людей и страны, поэтому ездил с концертами для военных, а потом пошел служить. Кроме того, весной, в начале большой войны, он "окончательно отказался от русского языка".

"В нашей семье сейчас его вообще нет. Мой сын даже не знает ни одного слова на русском - для него этот язык непонятен", - признался он.

&quot;Чувствовал вину&quot;. Козловский ответил на упреки из-за выступления в МосквеВиталий Козловский о выступлении в Москве (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Что известно о службе Козловского

Напомним, о мобилизации артиста стало известно в июне 2023 года. Тогда он получил повестку и вступил в ряды Нацгвардии в бригаду "Рубіж".

В том же году его перевели в Национальный президентский оркестр, где он прослужил полгода. В мае 2024 года - в 22-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ в качестве солдата резерва.

Там он фактически прослужил меньше месяца, ведь уже 28 июня был уволен в запас по "семейным обстоятельствам".

К службе Козловского у многих возникали вопросы. Однако недавно в комментарии журналистке Наталье Тур он пообещал раскрыть все подробности уже после завершения войны.

"Я обязательно расскажу эту историю по завершению войны. Но точно могу сказать, что был и в артиллерии, и музыкантом, и другие у меня были там обязательства", - отметил он.

