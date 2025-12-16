ua en ru
Шоу бізнес

Козловський пригадав, як позичав гроші на борг Кондратюку: "В житті так багато лицемірів"

Вівторок 16 грудня 2025 22:58
Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Віталій Козловський пригадав, як наважився віддати борг колишньому продюсеру Ігорю Кондратюку. Він звертався по допомогу до близьких та знайомих, але лише одна людина простягнула руку в найважчий фінансовий період у його житті.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Козловського "Люкс ФМ".

Як Козловський наважився віддати борг Кондратюку

За словами співака, рішення поставити крапку в багаторічному конфлікті прийшло незадовго до свого 40-річчя.

"5 березня я вийшов з дому. Взяв пакет зі сміттям - дуже символічно - і сказав дружині, що повернуся за пів години. Вона не знала. Взяв каву, пішов на набережну, подивився в небо і сказав: "Тато, ми це питання вирішимо", - пригадав він.

Після цього Козловський вперше сам зателефонував юристу Кондратюка, з яким раніше бачився лише на судах.

"Він був шокований: "Віталій, це точно ви?" Я сказав: давайте формувати всі деталі, як це питання вирішити й скільки це може мені коштувати. Довго ми торгувалися за ціни. Це для мене була непідйомна сума", - зізнався співак.

Козловський пригадав, як позичав гроші на борг Кондратюку: &quot;В житті так багато лицемірів&quot;Козловський про борг Кондратюку (скриншот)

Він намагався позичити гроші частинами. Звертався до заможних знайомих та божився, що зробить усе можливе, аби повернути ці кошти.

"Я казав: "Я нирку продам. Гроші точно поверну, що б не сталося", - пригадав співак.

Втім, йому відмовили. А вже після розв'язання питання ці ж люди називали суму боргу "копійками".

"Я зрозумів, що в моєму житті так багато лицемірів. Почав інакше дивитися на світ, на обставини та на людей. Моє коло сьогодні звузилося дуже сильно", - поділився він.

Хто допоміг віддати борг Кондратюку

Знайшлася лише одна людина, яка простягнула руку допомоги. Це був його кум.

"Я продав батьківську квартиру, але цих грошей не вистачало. Мені допоміг мій кум. Потім, коли ми все вирішили, я повернув йому всі борги. Він каже: "Я тобі, коли давав гроші, був упевнений, що ти мені їх не повернеш". Я відповів: "Для мене цінно, що ти, навіть не дуже вірячи в мене, все одно допоміг", - розповів Козловський.

Співак наголосив, що зробив би усе, аби закрити борг перед близькою людиною. До речі, він не став розкривати суму, яку поверну експродюсеру, проте дав зрозуміти, що це менш як 200 тисяч доларів.


Нагадаємо, у травні цього року стало відомо, що Козловський остаточно врегулював фінансові питання з колишнім продюсером. Протягом багатьох років вони конфліктували через порушення артистом авторських прав.

Навіть під час служби Віталія в ЗСУ з його зарплати списували кошти для погашення заборгованості. Зрештою сторони закрили це питання.

