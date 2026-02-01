ua en ru
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Ця клята війна": Андре Тан повідомив про смерть близької людини

Неділя 01 лютого 2026 15:41
"Ця клята війна": Андре Тан повідомив про смерть близької людини Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Український дизайнер Андре Тан повідомив про смерть своєї бабусі, яка, за його словами, не витримала психологічного навантаження, спричиненого повномасштабною війною в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram модельєра.

Дизайнер підкреслив, що війна вже забрала в нього кількох рідних, а ця смерть стала ще одним болючим ударом для його родини.

"Сьогодні похорон моєї бабусі... І я досі не можу прийняти, що це - реальність. Ця клята війна забрала в мене дуже багато, зокрема й близьких", - написав він.

За словами модельєра, на початку повномасштабного вторгнення він уже втратив бабусю та дідуся, а тепер пішла з життя ще одна близька йому людина.

&quot;Ця клята війна&quot;: Андре Тан повідомив про смерть близької людиниБабуся Андре Тана (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Андре Тан розповів, що його бабуся змогла пережити жахи Другої світової війни та концтабору, однак сучасна війна виявилася для неї фатальною через постійний психологічний тиск.

"Вона пережила Другу світову війну, була в концтаборі. І вже в похилому віці пережити війну вдруге вона просто не змогла. Бабуся просто морально не витримала всього цього жаху, новин, страху, болю, безсилля. Того, що щодня відбувається в нашій країні. Війна вбила її не кулями, а тривогою", - зазначив він.

Дизайнер зізнався, що ця втрата залишила в його житті відчутну порожнечу.

Він також звернувся до своїх підписників із проханням берегти рідних і не відкладати важливі слова, наголосивши, що "завтра може вже бути пізно".

&quot;Ця клята війна&quot;: Андре Тан повідомив про смерть близької людиниПомерла бабуся Андре Тана (фото: instagram.com/andre_tan_official)

