Від чого померла Кетрін О'Гара: у зірки "Сам удома" була важка хвороба

Стала відома медична причина смерті зірки "Сам удома" Кетрін О'Гари. Як з'ясувалося, у акторки була важка хвороба.

Від чого померла Кетрін О'Гара

Згідно з документом, який опублікував Департамент охорони здоров'я Лос-Анджелеса, безпосередньою причиною смерті стала легенева емболія. А от до цього стану призвело важке захворювання - рак прямої кишки.

Раніше акторка не скаржилася на проблеми зі здоров'ям, тож про її стан стало відомо лише після трегадії. Як відомо, Кетрін кремували, а прах передали її чоловіку Роберту Вельчу.

Про смерть зірки "Сам удома" стало відомо 30 січня. Тоді її доставили до лікарні у важкому стані.

Тоді повідомлялося, що о 4:48 рятівники отримали виклик щодо "жінки, яка мала проблеми з диханням". На жаль, врятувати акторку не вдалося.

Біографія Кетрін О'Гара

Вона родом з Торонто, де народилася 4 березня 1954 року. З ранніх років вирізнялася особливою харизмою та гумором.

Професійний шлях розпочала у 1974 році в театрі Second City Toronto, а з 1976-му долучилася до телевізійного шоу SCTV, де працювала разом із Джоном Кенді, Юджином Леві, Мартіном Шортом та Ріком Моранісом.

Кетрін - володарка двох "Еммі". У 1982 році вона отримала премію за сценарій до SCTV, а у 2020-му - за роль в серіалі "Шіттс Крік".

На весь світ прославилася як мама Кевіна, Кейт Маккаллістер, у різдвяному фільмі "Сам удома".

Ще однією успішною роботою акторки була роль Делії у фільмі "Бітлджюс" та його продовженні 2024 року.

Одними з останніх робіт стали "Кіностудія" та другий сезон серіалу "Останні з нас".

