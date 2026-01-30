Маколей Калкін з болем відреагував на смерть "мами" з "Сам удома"
Американський актор Маколей Калкін емоційно відреагував на смерть Кетрін О'Гари - акторки, яка зіграла його маму у культовій різдвяній комедії "Сам удома".
Як Кевін попрощався з "мамою", розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram актора.
Реакція Калкіна на смерть Кетрін О'Гари
Актор опублікував колаж, у якому порівняв себе та колегу під час виходу фільму та через десятки років.
Він написав короткий, але надзвичайно щирий текст, у якому зізнався, що не був готовий до втрати.
"Мамо. Я думав, у нас ще є час. Я хотів більшого. Я хотів просто сидіти поруч із тобою. Я чув тебе. Але мені ще так багато хотілося сказати. Я люблю тебе. Побачимось пізніше", - написав Калкін.
В коментарях він залишив ще одне емоційне зізнання. Ця втрата вибила актора з рівноваги.
"Я розлючений через це", - написав він.
Попри те, що фільм "Сам удома" вийшов ще в 1990-му році, Маколей та Кетрін зуміли зберегти дружні стосунки крізь роки. Вона залишилася для нього "мамою".
У грудні 2023 року вони возз'єдналися на церемонії відкриття іменної зірки на честь Калкіна на Голлівудській алеї слави. Екранна мама підтримала сина через 33 роки після виходу фільму, зворушливо привітавши його з досягненням.
Що відомо про смерть Кетрін О'Гари
Трагічна новина про зірку різдвяного фільму з'явилася 30 січня 2026 року. Причина смерті не відома. Акторка померла у 71 рік, залишивши по собі чимало яскравих кіноробіт.
О'Гара була одружена з художником-постановником Бо Велчем і мала двох синів - Меттью та Люка. У останні роки акторка продовжувала активно зніматися, зокрема у серіалі "Кіностудія".
Вас також може зацікавити:
- 8 кращих ролей Кетрін О'Гара, про які ви не знали
- Як Маколей Калкін здивував свою дружину
- Зірка "Сам удома" втратив роботу через скандал.