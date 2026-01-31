ua en ru
Як померла Кетрін О'Гара: нові подробиці та причина

Субота 31 січня 2026 01:42
Як померла Кетрін О'Гара: нові подробиці та причина Кетрін О'Гара померла (кадр з фільму "Сам удома")
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Голлівудська акторка Кетрін О'Гара померла 30 січня 2026 року у 71 рік. Стало відомо, що стало причиною.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на People.

Чому померла Кетрін О'Гара

Зірка фільму "Сам удома" пішла з життя після "короткотривалої хвороби", про що повідомив її представник.

За даними Пожежного департаменту Лос-Анджелеса, акторку доставили до місцевої лікарні зранку 30 січня.

О 4:48 надійшов виклик за адресою проживання щодо "жінки близько 70 років", яка мала проблеми з диханням.

ЇЇ терміново доставили до медичного закладу у важкому стані. Втім, врятувати не вдалося.

Точний діагноз представник акторки не повідомив. Сама вона раніше на проблеми зі здоров'ям не скаржилася. Лише розповідала, що народилася з рідкісним генетичним станом, коли серце знаходиться з протилежного боку грудної клітини - situs inversus.

Як померла Кетрін О'Гара: нові подробиці та причинаЯк померла зірка "Сам удома" (кадр з фільму)

Що відомо про Кетрін О'Гара

Народилася 4 березня 1954 року в Торонто. З ранніх років проявляла акторський талант завдяки харизмі, виразній міміці та гумору.

Кар'єру розпочала з участі у трупі театру Second City Toronto у 1974 році, а з 1976 року стала однією з учасниць телевізійного шоу SCTV, де працювала разом із Джоном Кенді, Юджином Леві, Мартіном Шортом та Ріком Моранісом.

У 1982 році вона отримала першу премію "Еммі" за сценарій до SCTV, а вже у 2020-му повторила успіх за роль Мойри Роуз в серіалі "Шіттс Крік".

Всесвітню популярність здобувала завдяки образу Кейт Маккаллістер у "Сам удома". Також відома роллю Делії у фільмі "Бітлджюс (1988) та його сиквелі 2024 року.

Останні роки працювала на телебаченні - знялася у серіалі "Кіностудія" (The Studio) на Apple TV+ та у другому сезоні серіалу "Останні з нас".

