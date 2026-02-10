ua en ru
От чего умерла Кэтрин О'Хара: у звезды "Один дома" была тяжелая болезнь

Вторник 10 февраля 2026 17:06
От чего умерла Кэтрин О'Хара: у звезды "Один дома" была тяжелая болезнь Звезда "Один дома" Кэтрин О'Хара умерла в 71 год (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Стала известна медицинская причина смерти звезды "Один дома" Кэтрин О'Хара. Как выяснилось, у актрисы была тяжелая болезнь.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TMZ.

От чего умерла Кэтрин О'Хара

Согласно документу, который опубликовал Департамент здравоохранения Лос-Анджелеса, непосредственной причиной смерти стала легочная эмболия. А вот к этому состоянию привело тяжелое заболевание - рак прямой кишки.

Ранее актриса не жаловалась на проблемы со здоровьем, поэтому о ее состоянии стало известно лишь после трегадии. Как известно, Кэтрин кремировали, а прах передали ее мужу Роберту Вельчу.

О смерти звезды "Один дома" стало известно 30 января. Тогда ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Тогда сообщалось, что в 4:48 спасатели получили вызов относительно "женщины, которая имела проблемы с дыханием". К сожалению, спасти актрису не удалось.

От чего умерла Кэтрин О'Хара: у звезды &quot;Один дома&quot; была тяжелая болезньЗвезда "Один дома" болела раком (кадр из фильма)

Биография Кэтрин О'Хара

Она родом из Торонто, где родилась 4 марта 1954 года. С ранних лет отличалась особой харизмой и юмором.

Профессиональный путь начала в 1974 году в театре Second City Toronto, а с 1976-го присоединилась к телевизионному шоу SCTV, где работала вместе с Джоном Кэнди, Юджином Леви, Мартином Шортом и Риком Моранисом.

Кэтрин - обладательница двух "Эмми". В 1982 году она получила премию за сценарий к SCTV, а в 2020-м - за роль в сериале "Шиттс Крик".

На весь мир прославилась как мама Кевина, Кейт Маккаллистер, в рождественском фильме "Один дома".

Еще одной успешной работой актрисы была роль Делии в фильме "Битлджюс" и его продолжении 2024 года.

Одними из последних работ стали "Киностудия" и второй сезон сериала "Последние из нас".

От чего умерла Кэтрин О'Хара: у звезды &quot;Один дома&quot; была тяжелая болезньКак выглядела Кэтрин О'Хара (фото: Getty Images)

