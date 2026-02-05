Від Баюл до Абраменка: як Україна виступала на зимових Олімпійських іграх

У п'ятницю, 6 лютого, в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо офіційно стартують XXV зимові Олімпійські ігри. Для України це буде вже дев'ятий виступ на білих Іграх.
Про те, як "синьо-жовті" виступали на попередніх форумах – нагадує РБК-Україна.
За вісім попередніх зимових Олімпіад українці здобули дев'ять нагород:
Найбільш вдалими для "синьо-жовтих" були Ігри 1994 та 2014 років. Тоді вони здобували по дві нагороди – в обох випадках "золото" та "бронзу".
Двічі українці залишались без медалей – у 2002 та 2010 роках.
Україна на зимових Олімпіадах:
Норвезькі Ігри стали першими для України окремою командою. Дебют вийшов гучним.
Першу нагороду незалежної України виборола біатлоністка Валентина Цербе – "бронза" спринту. До першого місця їй не вистачило трохи більше секунди.
А вже за кілька днів 16-річна Оксана Баюл яскраво перемогла у змаганнях з фігурного катання та принесла країні перше олімпійське "золото". Церемонія нагородження запам'яталася курйозом: організатори не мали запису гімну України. У підсумку його знайшли на касеті в делегації. Саме так український гімн уперше пролунав на зимових Іграх.
У медальному заліку Україна стала 13-ю – це досі найкращий результат в історії.
В Японії "синьо-жовті" здобули лише одну нагороду. Біатлоністка Олена Петрова виборола "срібло" в індивідуальній гонці. Медаль Україна отримала вже в перший змагальний день, проте нагорода так і виявилася єдиною.
Цей результат приніс Україні 18-те місце в таблиці.
Американська Олімпіада стала першою без медалей.
Попри рекордні 68 спортсменів, українці залишилися поза п'єдесталом. Найближчими до успіху були лижниця Валентина Шевченко та Станіслав Кравчук у лижній акробатиці – обидва фінішували п'ятими.
В Італії українці здобули дві нагороди – обидві бронзового гатунку.
Лілія Єфремова виборола нагороду в біатлонному спринті. А танцювальна пара Олена Грушина та Руслан Гончаров – у фігурному катанні.
Збірна завершила Ігри на 25-й позиції.
Ще одна "суха" Олімпіада. Найкращий результат показав біатлоніст Андрій Дериземля, який став п'ятим у спринті.
Жіноча естафетна команда з біатлону на Олімпіаді-2014 (фото: Getty Imagеs)
Одразу двома нагородами відзначилася жіноча команда з біатлону.
Спочатку Віта Семеренко взяла "бронзу" в спринті. А потім вона – разом із сестрою Валентиною, Оленою Підгрушною та Юлією Джимою – яскраво перемогла в естафеті.
Українки вирвали перемогу в напруженій боротьбі з росіянками, яких потім позбавили нагороди через допінг.
У загальному заліку Україна фінішувала 20-ю.
З найменшим складом в історії (33 спортсмени) Україна все ж повернулася із "золотом".
Фристайліст Олександр Абраменко сенсаційно виграв лижну акробатику – перше в історії країни "золото" в цьому виді спорту.
Цей тріумф приніс Україні 21-ше місце в медальному рейтингу.
Олександр Абраменко здобув "золото" та "срібло" на останні Іграх (фото: Getty Imagеs)
І знову героєм став Абраменко. Цього разу він здобув "срібло" у лижній акробатиці.
Цей результат забезпечив Україні загальне 25-те місце.
Українська команда, яка складається з 46-ти учасників – представників 11-ти видів спорту, спробує поповнити медальну історію в Італії.
Традиційно найбільші надії пов'язані з лижною акробатикою та біатлоном. Саме в цих видах Україна має найбільше представництво та стабільні результати.
