Олімпійські ігри-2026: повний розклад змагань 5 лютого

Четвер 05 лютого 2026 09:42
Олімпійські ігри-2026: повний розклад змагань 5 лютого 5 лютого змагатимуться представники трьох видів спорту (фото: olympics.com)
Автор: Андрій Костенко

Незважаючи на те що офіційно зимові Олімпійські ігри стартують у п'ятницю, 6 лютого, представники деяких видів спорту вже вийшли на змагальні арені та почали боротьбу за медалі.

Які старти заплановані на четвер, 5 лютого, – підкаже РБК-Україна.

Хто змагається у четвер

Напередодні відбувся "-2" змагальний день Ігор у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо – перші матчі у керлінгу. 5 лютого відбудуться перші матчі у хокеї, а також кваліфікація у чоловічому сноубордингу (біг-ейр).

Українські спортсмени сьогодні ще на змагатимуться.

Розклад стартів 5 лютого:

  • 11:05. Керлінг, змішані пари. Велика Британія – Естонія, Швеція – Чехія, Норвегія – США, Південна Корея – Італія.
  • 13:10. Хокей, жінки. Швеція – Німеччина.
  • 15:35. Керлінг, змішані пари. Норвегія – Канада, США – Швейцарія.
  • 15:40. Хокей, жінки. Італія – Франція.
  • 17:40 Хокей, жінки. США – Чехія.
  • 20:05. Керлінг, змішані пари. Канада – Італія, Швейцарія – Південна Корея, Естонія – Швеція, Чехія – Велика Британія.
  • 20:30. Сноуборд, біг-ейр, чоловіки, кваліфікація.
  • 22:10. Хокей, жінки. Італія – Канада.

Де дивитися трансляції

Офіційним транслятором Ігор-2026 в Україні є "Суспільне мовлення".

У вільному доступі прямі ефіри можна буде переглянути:

  • на телеканалі "Суспільне Спорт"
  • на регіональних каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ", Львів, Харків та інші)
  • на сайті "Суспільне Спорт"
  • на YouTube-каналі "Суспільне Спорт" (окремі трансляції)

Церемонії відкриття та закриття, а також підсумкова вечірня студія виходитимуть на телеканалі "Перший".

Раніше ми розповіли, в яких умовах житимуть спортсмени на Оліипіаді.

Також ми повідомляли, хто з атлетів став віковим рекордсменом збірної України, а хто виступить у статусі наймолодшого учасника команди на Олімпіаді-2026.

