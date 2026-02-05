Олімпійські ігри-2026: повний розклад змагань 5 лютого
Незважаючи на те що офіційно зимові Олімпійські ігри стартують у п'ятницю, 6 лютого, представники деяких видів спорту вже вийшли на змагальні арені та почали боротьбу за медалі.
Які старти заплановані на четвер, 5 лютого, – підкаже РБК-Україна.
Хто змагається у четвер
Напередодні відбувся "-2" змагальний день Ігор у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо – перші матчі у керлінгу. 5 лютого відбудуться перші матчі у хокеї, а також кваліфікація у чоловічому сноубордингу (біг-ейр).
Українські спортсмени сьогодні ще на змагатимуться.
Розклад стартів 5 лютого:
- 11:05. Керлінг, змішані пари. Велика Британія – Естонія, Швеція – Чехія, Норвегія – США, Південна Корея – Італія.
- 13:10. Хокей, жінки. Швеція – Німеччина.
- 15:35. Керлінг, змішані пари. Норвегія – Канада, США – Швейцарія.
- 15:40. Хокей, жінки. Італія – Франція.
- 17:40 Хокей, жінки. США – Чехія.
- 20:05. Керлінг, змішані пари. Канада – Італія, Швейцарія – Південна Корея, Естонія – Швеція, Чехія – Велика Британія.
- 20:30. Сноуборд, біг-ейр, чоловіки, кваліфікація.
- 22:10. Хокей, жінки. Італія – Канада.
Де дивитися трансляції
Офіційним транслятором Ігор-2026 в Україні є "Суспільне мовлення".
У вільному доступі прямі ефіри можна буде переглянути:
- на телеканалі "Суспільне Спорт"
- на регіональних каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ", Львів, Харків та інші)
- на сайті "Суспільне Спорт"
- на YouTube-каналі "Суспільне Спорт" (окремі трансляції)
Церемонії відкриття та закриття, а також підсумкова вечірня студія виходитимуть на телеканалі "Перший".
