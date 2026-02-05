Олімпійські ігри-2026: повний розклад змагань 5 лютого

Незважаючи на те що офіційно зимові Олімпійські ігри стартують у п'ятницю, 6 лютого, представники деяких видів спорту вже вийшли на змагальні арені та почали боротьбу за медалі.

Які старти заплановані на четвер, 5 лютого, – підкаже РБК-Україна .

Хто змагається у четвер

Напередодні відбувся "-2" змагальний день Ігор у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо – перші матчі у керлінгу. 5 лютого відбудуться перші матчі у хокеї, а також кваліфікація у чоловічому сноубордингу (біг-ейр).

Українські спортсмени сьогодні ще на змагатимуться.

Розклад стартів 5 лютого:

11:05. Керлінг, змішані пари. Велика Британія – Естонія, Швеція – Чехія, Норвегія – США, Південна Корея – Італія.

13:10. Хокей, жінки. Швеція – Німеччина.

15:35. Керлінг, змішані пари. Норвегія – Канада, США – Швейцарія.

15:40. Хокей, жінки. Італія – Франція.

17:40 Хокей, жінки. США – Чехія.

20:05. Керлінг, змішані пари. Канада – Італія, Швейцарія – Південна Корея, Естонія – Швеція, Чехія – Велика Британія.

20:30. Сноуборд, біг-ейр, чоловіки, кваліфікація.

22:10. Хокей, жінки. Італія – Канада.

Де дивитися трансляції

Офіційним транслятором Ігор-2026 в Україні є "Суспільне мовлення".

У вільному доступі прямі ефіри можна буде переглянути:

на телеканалі "Суспільне Спорт"

на регіональних каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ", Львів, Харків та інші)

на сайті "Суспільне Спорт"

на YouTube-каналі "Суспільне Спорт" (окремі трансляції)

Церемонії відкриття та закриття, а також підсумкова вечірня студія виходитимуть на телеканалі "Перший".