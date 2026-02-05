Олімпіада під загрозою блекауту: проблеми на зимових Іграх виникли вже в перший день

На зимових Олімпійських іграх-2026 в Італії стався перший організаційний збій ще до офіційної церемонії відкриття. Під час стартових змагань із керлінгу на арені раптово зникло світло, через що матчі довелося тимчасово призупинити.

Про перші проблеми на зимових Іграх - розповідає РБК-Україна .

Блекаут під час матчів

Інцидент стався ввечері 4 лютого на стадіоні "Олімпіко дель Гіяччо" в Кортіні. Саме там проходили перші поєдинки змішаного парного турніру з керлінгу, який відкривав програму Ігор.

На льоду одночасно тривали чотири матчі: Канада – Чехія, Швеція – Південна Корея, Норвегія – Велика Британія та Естонія – Швейцарія.

Лише за п'ять хвилин після початку зустрічей освітлення на арені повністю вимкнулося. Табло та таймери згасли, а спортсмени змушені були зупинити гру просто між кидками. Зокрема, шведський керлінгіст Расмус Врано вже готувався виконувати спробу, але перервався через темряву.

Матчі поставили на паузу, а гравці та глядачі чекали відновлення електропостачання. Приблизно через три хвилини світло повернулося, після чого трибуни зустріли це оплесками, а поєдинки продовжилися.

Темрява на олімпійській арені (скріншот з трансляції "Суспільне Спорт")

Що кажуть організатори

В оргкомітеті повідомили, що причиною стала короткочасна проблема з енергопостачанням.

"Змагання на Олімпійському стадіоні для керлінгу були тимчасово призупинені через труднощі з електроенергією. Перерва тривала приблизно три хвилини. Після відновлення подачі світла матчі продовжилися", - йдеться в офіційній заяві.

Точну причину відключення не уточнили. Водночас, за даними міжнародних медіа, протягом дня в Кортіні йшов сильний снігопад – у деяких районах випало понад 20 см снігу. Негода могла вплинути на роботу інфраструктури.

Через складні погодні умови також відклали тренування саночників у чоловічих одиночних змаганнях.