Хто їде на зимову Олімпіаду-2026: Україна офіційно назвала склад команди

Про це повідомляє РБК-Україн а з посиланням на офіційний сайт НОК .

Учасники та види спорту

На Іграх у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо Україна буде представлена в 11 із 16 олімпійських видів спорту. До остаточного складу команди увійшли 46 спортсмени – стільки ж, як і на попередній зимовій Олімпіаді в Пекіні.

Де найбільше представництво

Найчисельніші делегації Україна матиме в біатлоні та санному спорті – по 10 атлетів.

Ще дев'ять спортсменів виступатимуть у фристайлі. Окрім восьми лижних акробатів, до складу збірної увійшла Катерина Коцар, яка стане першою українкою в історії Олімпійських ігор, що змагатиметься у фристайлі в дисциплінах бігейр і слоупстайл.

Історичний мінімум у фігурному катанні

Найбільшого скорочення зазнало фігурне катання – Україну представить лише один спортсмен.

У чоловічих змаганнях виступить Кирило Марсак. Це є найменшим представництвом країни в цьому виді спорту за всю історію участі в Олімпіадах.

Склад збірної України на Олімпіаду-2026

Біатлон (10 учасників):

Чоловіки – Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк

Жінки – Христина Дмитренко, Олена Городна, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олександра Меркушина

Санний спорт (10):

Чоловіки – Антон Дукач, Андрій Мандзій (одномісні), Ігор Гой, Назарій Карчмар, Данило Марціновський, Богдан Бабура (двомісні)

Жінки – Юліанна Туницька, Олена Смага (одномісні), Олена Стецків, Олександра Мох (двомісні)

Фристайл (9):

Чоловіки – Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов (лижна акробатика)

Жінки – Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Неллі Попович (лижна акробатика), Катерина Коцар (бігейр, слоупстайл)

Лижні перегони (6):

Чоловіки – Дмитро Драгун, Олександр Лісогор

Жінки – Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль

Лижне двоборство (2):

Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець

Гірськолижний спорт (2):

Дмитро Шеп'юк, Анастасія Шепіленко

Стрибки з трампліна (2):

Євген Марусяк, Віталій Калініченко

Шорт-трек (2):

Олег Гандей, Єлизавета Сидьорко

Скелетон (1):

Владислав Гераскевич

Сноубординг (1):

Аннамарі Данча

Фігурне катання (1):

Кирило Марсак

Як було раніше

На минулих зимових Іграх-2022 у Пекіні Україна мала 46 ліцензій. Найбільше представництво було у біатлоні (11 спортсменів) та лижних гонках (7). У санному спорті та фігурному катанні на Іграх виступали по шість атлетів.

Історичний максимум української команди на зимових Іграх зафіксований у 2002 році - тоді поїхали 68 спортсменів. Водночас, у 1994-му та 2018-му збірна мала менше 40 учасників.

Медалі України на зимових Іграх

У Пекіні-2022 збірна України здобула одну медаль. Срібну нагороду в лижній акробатиці виборов Олександр Абраменко.

Загалом, починаючи з 1994 року, коли українці дебютували на "білих Іграх" власною командою, в активі вітчизняних спортсменів – 9 нагород (3 золоті, 2 срібні, та 4 бронзові).

Найбільше медалей "синьо-жовті" здобули у біатлоні (5), також по два рази піднімалися на п'єдестал у фігурному катанні та фрістайлі.

Олімпіада-2026: що відомо

Ігри пройдуть в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо з 4 до 22 лютого. Це буде четверта Олімпіада, яку прийматиме Італія.

Загалом буде розіграно 116 комплектів нагород – на 7 більше, ніж на зимових Олімпійських іграх 2022 року. На форумі дебютує один новий вид спорту – скі-альпінізм. Також внесені зміни у програми деяких інших дисциплін.

Очікується, що участь в Олімпіаді візьмуть понад 3 500 спортсменів, які змагатимуться у 16-ти видах спорту.