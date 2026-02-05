ua en ru
Від Баюл до Абраменка: як Україна виступала на зимових Олімпійських іграх

Четвер 05 лютого 2026 14:49
UA EN RU
Від Баюл до Абраменка: як Україна виступала на зимових Олімпійських іграх Оксана Баюл у 1994 році виграла перше "золото" для України (фото: Getty Imagеs)
Автор: Андрій Костенко

У п'ятницю, 6 лютого, в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо офіційно стартують XXV зимові Олімпійські ігри. Для України це буде вже дев'ятий виступ на білих Іграх.

Про те, як "синьо-жовті" виступали на попередніх форумах – нагадує РБК-Україна.

Скільки медалей має Україна

За вісім попередніх зимових Олімпіад українці здобули дев'ять нагород:

  • 3 золоті
  • 2 срібні
  • 4 бронзові

Найбільш вдалими для "синьо-жовтих" були Ігри 1994 та 2014 років. Тоді вони здобували по дві нагороди – в обох випадках "золото" та "бронзу".

Двічі українці залишались без медалей – у 2002 та 2010 роках.

Україна на зимових Олімпіадах:

  • Ліллегаммер-1994 – 1 "золото" та 1 "бронза" – 13 місце у медальному заліку
  • Нагано-1998 – 1 "срібло" – 18 місце
  • Солт-Лейк-Сіті-2002 – без нагород
  • Турин-2006 – 2 "бронзи" – 25 місце
  • Ванкувер-2010 – без нагород
  • Сочі-2014 – 1 "золото", 1 "бронза" – 20 місце
  • Пхенчхан-2018 – 1 "золото" – 21 місце
  • Пекін – 2022 – 1 "срібло" – 25 місце

Ліллегаммер-1994: дебют і перше "золото"

Норвезькі Ігри стали першими для України окремою командою. Дебют вийшов гучним.

Першу нагороду незалежної України виборола біатлоністка Валентина Цербе – "бронза" спринту. До першого місця їй не вистачило трохи більше секунди.

А вже за кілька днів 16-річна Оксана Баюл яскраво перемогла у змаганнях з фігурного катання та принесла країні перше олімпійське "золото". Церемонія нагородження запам'яталася курйозом: організатори не мали запису гімну України. У підсумку його знайшли на касеті в делегації. Саме так український гімн уперше пролунав на зимових Іграх.

У медальному заліку Україна стала 13-ю – це досі найкращий результат в історії.

Нагано-1998: єдина медаль на старті

В Японії "синьо-жовті" здобули лише одну нагороду. Біатлоністка Олена Петрова виборола "срібло" в індивідуальній гонці. Медаль Україна отримала вже в перший змагальний день, проте нагорода так і виявилася єдиною.

Цей результат приніс Україні 18-те місце в таблиці.

Солт-Лейк-Сіті-2002: перший провал

Американська Олімпіада стала першою без медалей.

Попри рекордні 68 спортсменів, українці залишилися поза п'єдесталом. Найближчими до успіху були лижниця Валентина Шевченко та Станіслав Кравчук у лижній акробатиці – обидва фінішували п'ятими.

Турин-2006: дві "бронзи"

В Італії українці здобули дві нагороди – обидві бронзового гатунку.

Лілія Єфремова виборола нагороду в біатлонному спринті. А танцювальна пара Олена Грушина та Руслан Гончаров – у фігурному катанні.

Збірна завершила Ігри на 25-й позиції.

Ванкувер-2010: знову без п'єдесталу

Ще одна "суха" Олімпіада. Найкращий результат показав біатлоніст Андрій Дериземля, який став п'ятим у спринті.

Від Баюл до Абраменка: як Україна виступала на зимових Олімпійських іграх

Жіноча естафетна команда з біатлону на Олімпіаді-2014 (фото: Getty Imagеs)

Сочі-2014: вистрілив біатлон

Одразу двома нагородами відзначилася жіноча команда з біатлону.

Спочатку Віта Семеренко взяла "бронзу" в спринті. А потім вона – разом із сестрою Валентиною, Оленою Підгрушною та Юлією Джимою – яскраво перемогла в естафеті.

Українки вирвали перемогу в напруженій боротьбі з росіянками, яких потім позбавили нагороди через допінг.

У загальному заліку Україна фінішувала 20-ю.

Пхенчхан-2018: тріумф Абраменка

З найменшим складом в історії (33 спортсмени) Україна все ж повернулася із "золотом".

Фристайліст Олександр Абраменко сенсаційно виграв лижну акробатику – перше в історії країни "золото" в цьому виді спорту.

Цей тріумф приніс Україні 21-ше місце в медальному рейтингу.

Від Баюл до Абраменка: як Україна виступала на зимових Олімпійських іграх

Олександр Абраменко здобув "золото" та "срібло" на останні Іграх (фото: Getty Imagеs)

Пекін-2022: срібне продовження

І знову героєм став Абраменко. Цього разу він здобув "срібло" у лижній акробатиці.

Цей результат забезпечив Україні загальне 25-те місце.

Чого чекати від Олімпіади-2026

Українська команда, яка складається з 46-ти учасників – представників 11-ти видів спорту, спробує поповнити медальну історію в Італії.

Традиційно найбільші надії пов'язані з лижною акробатикою та біатлоном. Саме в цих видах Україна має найбільше представництво та стабільні результати.

Раніше ми повідомили повний розклад змагань 5 лютого на Олімпіаді-2026.

Тажок ми розповіли про блекаут, що стався на Іграх уже в перший день.

