От Баюл до Абраменко: как Украина выступала на зимних Олимпийских играх

Четверг 05 февраля 2026 14:49
От Баюл до Абраменко: как Украина выступала на зимних Олимпийских играх Оксана Баюл в 1994 году выиграла первое "золото" для Украины (фото: Getty Imagеs)
Автор: Андрей Костенко

В пятницу, 6 февраля, в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо официально стартуют XXV зимние Олимпийские игры. Для Украины это будет уже девятое выступление на белых Играх.

О том, как "сине-желтые" выступали на предыдущих форумах - напоминает РБК-Украина.

Сколько медалей имеет Украина

За восемь предыдущих зимних Олимпиад украинцы завоевали девять наград:

  • 3 золотые
  • 2 серебряные
  • 4 бронзовые

Наиболее удачными для "сине-желтых" были Игры 1994 и 2014 годов. Тогда они получали по две награды - в обоих случаях "золото" и "бронзу".

Дважды украинцы оставались без медалей - в 2002 и 2010 годах.

Украина на зимних Олимпиадах:

  • Лиллехаммер-1994 - 1 "золото" и 1 "бронза" - 13 место в медальном зачете
  • Нагано-1998 - 1 "серебро" - 18 место
  • Солт-Лейк-Сити-2002 - без наград
  • Турин-2006 - 2 "бронзы" - 25 место
  • Ванкувер-2010 - без наград
  • Сочи-2014 - 1 "золото", 1 "бронза" - 20 место
  • Пхенчхан-2018 - 1 "золото" - 21 место
  • Пекин-2022 - 1 "серебро" - 25 место

Лиллехаммер-1994: дебют и первое "золото"

Норвежские Игры стали первыми для Украины отдельной командой. Дебют получился громким.

Первую награду независимой Украины завоевала биатлонистка Валентина Цербе - "бронза" спринта. До первого места ей не хватило чуть больше секунды.

А уже через несколько дней 16-летняя Оксана Баюл ярко победила в соревнованиях по фигурному катанию и принесла стране первое олимпийское "золото". Церемония награждения запомнилась курьезом: у организаторов не было записи гимна Украины. В итоге ее нашли на кассете у делегации. Именно так украинский гимн впервые прозвучал на зимних Играх.

В медальном зачете Украина стала 13-й - это до сих пор лучший результат в истории.

Нагано-1998: единственная медаль на старте

В Японии "сине-желтые" завоевали лишь одну награду. Биатлонистка Елена Петрова завоевала "серебро" в индивидуальной гонке. Медаль Украина получила уже в первый соревновательный день, однако награда так и оказалась единственной.

Этот результат принес Украине 18-е место в таблице.

Солт-Лейк-Сити-2002: первый провал

Американская Олимпиада стала первой без медалей.

Несмотря на рекордные 68 спортсменов, украинцы остались вне пьедестала. Ближайшими к успеху были лыжница Валентина Шевченко и Станислав Кравчук в лыжной акробатике - оба финишировали пятыми.

Турин-2006: две "бронзы"

В Италии украинцы получили две награды - обе бронзового достоинства.

Лилия Ефремова завоевала награду в биатлонном спринте. А танцевальная пара Елена Грушина и Руслан Гончаров - в фигурном катании.

Сборная завершила Игры на 25-й позиции.

Ванкувер-2010: снова без пьедестала

Еще одна "сухая" Олимпиада. Лучший результат показал биатлонист Андрей Дериземля, который стал пятым в спринте.

Женская эстафетная команда по биатлону на Олимпиаде-2014 (фото: Getty Imagеs)

Женская эстафетная команда по биатлону на Олимпиаде-2014 (фото: Getty Imagеs)

Сочи-2014: выстрелил биатлон

Сразу двумя наградами отметилась женская команда по биатлону.

Сначала Вита Семеренко взяла "бронзу" в спринте. А потом она - вместе с сестрой Валентиной, Еленой Пидгрушной и Юлией Джимой - ярко победила в эстафете.

Украинки вырвали победу в напряженной борьбе с россиянками, которых потом лишили награды из-за допинга.

В общем зачете Украина финишировала 20-й.

Пхенчхан-2018: триумф Абраменко

С наименьшим составом в истории (33 спортсмена) Украина все же вернулась с "золотом".

Фристайлист Александр Абраменко сенсационно выиграл лыжную акробатику - первое в истории страны "золото" в этом виде спорта.

Этот триумф принес Украине 21-е место в медальном рейтинге.

Александр Абраменко получил "золото" и "серебро" на последних Играх (фото: Getty Imagagеs)

Александр Абраменко получил "золото" и "серебро" на последних Играх (фото: Getty Imagagеs)

Пекин-2022: серебряное продолжение

И снова героем стал Абраменко. На этот раз он получил "серебро" в лыжной акробатике.

Этот результат обеспечил Украине общее 25-е место.

Чего ждать от Олимпиады-2026

Украинская команда, которая состоит из 46-ти участников - представителей 11-ти видов спорта, попытается пополнить медальную историю в Италии.

Традиционно наибольшие надежды связаны с лыжной акробатикой и биатлоном. Именно в этих видах Украина имеет наибольшее представительство и стабильные результаты.

Ранее мы сообщили полное расписание соревнований 5 февраля на Олимпиаде-2026.

Тажок мы рассказали о блэкауте, произошедшем на Играх уже в первый день.

Сборная Украины
Новости
