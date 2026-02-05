От Баюл до Абраменко: как Украина выступала на зимних Олимпийских играх
В пятницу, 6 февраля, в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо официально стартуют XXV зимние Олимпийские игры. Для Украины это будет уже девятое выступление на белых Играх.
О том, как "сине-желтые" выступали на предыдущих форумах - напоминает РБК-Украина.
Сколько медалей имеет Украина
За восемь предыдущих зимних Олимпиад украинцы завоевали девять наград:
- 3 золотые
- 2 серебряные
- 4 бронзовые
Наиболее удачными для "сине-желтых" были Игры 1994 и 2014 годов. Тогда они получали по две награды - в обоих случаях "золото" и "бронзу".
Дважды украинцы оставались без медалей - в 2002 и 2010 годах.
Украина на зимних Олимпиадах:
- Лиллехаммер-1994 - 1 "золото" и 1 "бронза" - 13 место в медальном зачете
- Нагано-1998 - 1 "серебро" - 18 место
- Солт-Лейк-Сити-2002 - без наград
- Турин-2006 - 2 "бронзы" - 25 место
- Ванкувер-2010 - без наград
- Сочи-2014 - 1 "золото", 1 "бронза" - 20 место
- Пхенчхан-2018 - 1 "золото" - 21 место
- Пекин-2022 - 1 "серебро" - 25 место
Лиллехаммер-1994: дебют и первое "золото"
Норвежские Игры стали первыми для Украины отдельной командой. Дебют получился громким.
Первую награду независимой Украины завоевала биатлонистка Валентина Цербе - "бронза" спринта. До первого места ей не хватило чуть больше секунды.
А уже через несколько дней 16-летняя Оксана Баюл ярко победила в соревнованиях по фигурному катанию и принесла стране первое олимпийское "золото". Церемония награждения запомнилась курьезом: у организаторов не было записи гимна Украины. В итоге ее нашли на кассете у делегации. Именно так украинский гимн впервые прозвучал на зимних Играх.
В медальном зачете Украина стала 13-й - это до сих пор лучший результат в истории.
Нагано-1998: единственная медаль на старте
В Японии "сине-желтые" завоевали лишь одну награду. Биатлонистка Елена Петрова завоевала "серебро" в индивидуальной гонке. Медаль Украина получила уже в первый соревновательный день, однако награда так и оказалась единственной.
Этот результат принес Украине 18-е место в таблице.
Солт-Лейк-Сити-2002: первый провал
Американская Олимпиада стала первой без медалей.
Несмотря на рекордные 68 спортсменов, украинцы остались вне пьедестала. Ближайшими к успеху были лыжница Валентина Шевченко и Станислав Кравчук в лыжной акробатике - оба финишировали пятыми.
Турин-2006: две "бронзы"
В Италии украинцы получили две награды - обе бронзового достоинства.
Лилия Ефремова завоевала награду в биатлонном спринте. А танцевальная пара Елена Грушина и Руслан Гончаров - в фигурном катании.
Сборная завершила Игры на 25-й позиции.
Ванкувер-2010: снова без пьедестала
Еще одна "сухая" Олимпиада. Лучший результат показал биатлонист Андрей Дериземля, который стал пятым в спринте.
Женская эстафетная команда по биатлону на Олимпиаде-2014 (фото: Getty Imagеs)
Сочи-2014: выстрелил биатлон
Сразу двумя наградами отметилась женская команда по биатлону.
Сначала Вита Семеренко взяла "бронзу" в спринте. А потом она - вместе с сестрой Валентиной, Еленой Пидгрушной и Юлией Джимой - ярко победила в эстафете.
Украинки вырвали победу в напряженной борьбе с россиянками, которых потом лишили награды из-за допинга.
В общем зачете Украина финишировала 20-й.
Пхенчхан-2018: триумф Абраменко
С наименьшим составом в истории (33 спортсмена) Украина все же вернулась с "золотом".
Фристайлист Александр Абраменко сенсационно выиграл лыжную акробатику - первое в истории страны "золото" в этом виде спорта.
Этот триумф принес Украине 21-е место в медальном рейтинге.
Александр Абраменко получил "золото" и "серебро" на последних Играх (фото: Getty Imagagеs)
Пекин-2022: серебряное продолжение
И снова героем стал Абраменко. На этот раз он получил "серебро" в лыжной акробатике.
Этот результат обеспечил Украине общее 25-е место.
Чего ждать от Олимпиады-2026
Украинская команда, которая состоит из 46-ти участников - представителей 11-ти видов спорта, попытается пополнить медальную историю в Италии.
Традиционно наибольшие надежды связаны с лыжной акробатикой и биатлоном. Именно в этих видах Украина имеет наибольшее представительство и стабильные результаты.
