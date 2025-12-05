"Ви одержимі монархією". Принц Гаррі покепкував з Трампа та американців (відео)

Принц Гаррі несподівано з'явився на шоу Стівена Колбера. Він взяв участь в гумористичній сценці та пожартував про американського президента.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на "The Late Show" в YouTube.

Як принц Гаррі пожартував про Трампа та американців

Герцог Сассекський вийшов на сцену під час монологу ведучого про популярність різдвяних фільмів з королівською тематикою.

Він пожартував, що заблукав у пошуках кастингу на стрічку, у якому принц рятує Різдво.

"Ну, ви, американці, одержимі різдвяними фільмами й ви явно одержимі монархією, тож чому б і ні?" - зазначив Гаррі.

Ведучий спробував заперечити "одержимість", але Гаррі миттєво відповів гострим жартом.

"Справді? Я чув, що ви обрали короля", - покепкував він.

Принц Гаррі пожартував про Трампа (скриншот)

У лютому цього року президент США назвав себе "королем" у пості в Truth Social, а офіційний акаунт Білого дому згодом опублікував фейкову обкладинку Time з ним у короні та підписом "Нехай живе король".

"Я запишу відбір, прилечу на кастинг, врегулюю безпідставний позов з Білим домом - все те, що ви робите на телебаченні", - також зазначив з гумором Гаррі.

Колбер відповів, що нічого з цього не робив, на що принц лаконічно відреагував.

"Можливо, саме тому тебе скасували", - пожартував він, на що аудиторія відповіла оваціями.

До речі, це друге поява Гаррі на шоу Колбера. Перша відбулася у січні 2023 року під час промо його мемуарів "Spare".



Що відомо про закриття "The Late Show"

Програма завершиться у травні 2026 року. Про її закриття стало відомо у липні через кілька тижнів після врегулювання позову, який Трамп подав проти CBS і Paramount минулого року.

Він тоді звинуватив канал у маніпуляціях виборами через інтерв'ю з Камалою Гарріс у програмі "60 Minutes". Зрештою у липні йому виплатили 16 мільйонів доларів у рамках врегулювання.

В компанії закриття "The Late Show" пояснили фінансовими причинами та загальними скороченнями. Водночас деякі медіа, експерти та глядачі звернули увагу, що рішення було оголошено "за кілька днів" після критики Колбера угоди з Трампом.