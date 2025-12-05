ua en ru
"Вы одержимы монархией". Принц Гарри пошутил над Трампом и американцами (видео)

Пятница 05 декабря 2025 00:36
"Вы одержимы монархией". Принц Гарри пошутил над Трампом и американцами (видео) Принц Гарри пошутил с Трампа (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Принц Гарри неожиданно появился на шоу Стивена Колбера. Он принял участие в юмористической сценке и пошутил об американском президенте.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "The Late Show" в YouTube.

Как принц Гарри пошутил о Трампе и американцах

Герцог Сассекский вышел на сцену во время монолога ведущего о популярности рождественских фильмов с королевской тематикой.

Он пошутил, что заблудился в поисках кастинга на ленту, в которой принц спасает Рождество.

"Ну, вы, американцы, одержимы рождественскими фильмами и вы явно одержимы монархией, так почему бы и нет?" - отметил Гарри.

Ведущий попытался возразить "одержимость", но Гарри мгновенно ответил острой шуткой.

"Правда? Я слышал, что вы выбрали короля", - посмеялся он.

&quot;Вы одержимы монархией&quot;. Принц Гарри пошутил над Трампом и американцами (видео)Принц Гарри пошутил о Трампе (скриншот)

В феврале этого года президент США назвал себя "королем" в посте на Truth Social, а официальный аккаунт Белого дома впоследствии опубликовал фейковую обложку Time с ним в короне и подписью "Да здравствует король".

"Я запишу отбор, прилечу на кастинг, урегулирую безосновательный иск с Белым домом - все то, что вы делаете на телевидении", - также отметил с юмором Гарри.

Колбер ответил, что ничего из этого не делал, на что принц лаконично отреагировал.

"Возможно, именно поэтому тебя отменили", - пошутил он, на что аудитория ответила овациями.

Кстати, это второе появление Гарри на шоу Колбера. Первое состоялось в январе 2023 года во время промо его мемуаров "Spare".


Что известно о закрытии "The Late Show"

Программа завершится в мае 2026 года. О ее закрытии стало известно в июле через несколько недель после урегулирования иска, который Трамп подал против CBS и Paramount в прошлом году.

Он тогда обвинил канал в манипуляциях выборами из-за интервью с Камалой Харрис в программе "60 Minutes". В конце концов в июле ему выплатили 16 миллионов долларов в рамках урегулирования.

В компании закрытие "The Late Show" объяснили финансовыми причинами и общими сокращениями. В то же время некоторые медиа, эксперты и зрители обратили внимание, что решение было объявлено "через несколько дней" после критики Колбера сделки с Трампом.

Дональд Трамп Новости шоу-бизнеса Принц Гарри Королевская семья
