Без весілля і без дітей, але 16 років разом: історія кохання Фагота та Ольги Навроцької

Як почався роман

Знайомство Михайлюти та Навроцької відбулося у період, коли музикант ще перебував у стосунках із журналісткою Анастасією Будкіною.

Сам артист згодом розповідав, що закохався у дизайнерку, коли ще не завершив попередні стосунки.

За словами Фагота, він збирався чесно поговорити зі своєю тодішньою партнеркою про нові почуття, однак саме тоді дізнався, що стане батьком.

Попри це, співак вирішив завершити ту історію і почати новий етап життя з Навроцькою.

Водночас від відповідальності за дитину він не відмовився. У музиканта є син Микита від стосунків із Будкіною.

Фагот і Ольга Навроцька (фото: instagram.com/fahot)

Сам Фагот пригадував, як саме почалася його історія з дизайнеркою.

"У мене був чудовий день. Я щойно закінчив стосунки з однією дівчиною, був вільним. Я пішов на день народження до Маші Єфросиніної. Там побачив, що біля барної стійки сидить симпатична дівчина. Я її знав, але особисто ми не були знайомі. І ось так завертілося", - пригадував виконавець.

Попри тривалий роман, офіційно оформлювати стосунки закохані не поспішали. За словами Михайлюти, пропозицію руки і серця він так і не зробив.

Втім, і сама дизайнерка не виявляла великого бажання укладати шлюб.

Обидва мали досвід попередніх розлучень, тому не прагнули знову вступати в офіційний союз.

Фагот і Ольга Навроцька (фото: instagram.com/navrolya_)

Позиція щодо дітей

За роки спільного життя у пари так і не з’явилося спільних дітей. Раніше Олег Михайлюта зізнавався, що хотів би ще дітей.

Разом із коханою вони намагалися завести дитину, однак, за його словами, це не вдалося через проблеми зі здоров’ям.

Втім сьогодні співак говорить, що тоді було "не по-джентельменськи" публічно порушувати цю тему, і йому не подобається, що в минулому він зачепив такі особисті деталі.

Він також зазначив, що вони з Ольгою ніколи серйозно не розглядали можливість усиновлення.

Михайлюта жартував, що йому і так є про кого піклуватися, назвавши кохану "великою дитиною".

Фагот і Ольга Навроцька (фото: facebook.com/carabaas)

"Я зараз не готовий. Ну, тому що в мене є діти. Ні, в нас прекрасні стосунки, просто Оля сама по собі, мені здається, підсвідомо, вона прекрасна велика і дуже талановита дитина", - пояснював музикант.

Сама ж Ольга раніше пояснювала, що свідомо не планує материнство і певною мірою вважає себе чайлдфрі.

За словами дизайнерки, на її рішення вплинули і вік, і стан здоров’я.

"Там ще є питання: спочатку childfree, а потім мені вже 47 років. У мене є певні питання з гормонами і щитовидкою, з якими я вже не злечу. Але я думаю, що якби я хотіла злетіти, то я б давно це вже зробила", - сказала Навроцька.

Чутки про кризу

Ще торік у мережі з’явилися припущення про можливі проблеми у стосунках пари.

Поштовхом для обговорень стало відео, на якому чоловік, схожий на Фагота, прогулюється вулицями Львова з молодою дівчиною та тримає її за руку.

На опублікованих кадрах не було чітко видно обличчя чоловіка, однак користувачі мережі припустили, що це може бути саме музикант.

Сам артист тоді не став активно коментувати ситуацію. У розмові з журналісткою "Ранку у Великому Місті" він відповів досить стримано.

"Багато чого говорять. Нащо коментувати все, що не хочеш коментувати? Пишуть багато що. Я не знаю, про яке саме відео ви говорите, тому нащо про це зараз говорити?" - заявив Фагот.

Хто саме була дівчина на відео, співак також не уточнив.

"Я міг з ким завгодно за ручку триматись", - наголосив він.

Попри чутки, ще відносно недавно здавалося, що у стосунках пари все добре, 14 лютого Ольга Навроцька публікувала у соціальних мережах сторіс із квітами та відмічала Фагота.

Це може свідчити про те, що остаточне рішення про розставання було ухвалене зовсім нещодавно.