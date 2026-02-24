Колишня Остапчука звинуватила його у "знущаннях" в шлюбі: дружина ведучого не змовчала

Колишня дружина українського телеведучого Володимира Остапчука, нотаріуска Христина Горняк, вперше розповіла, чому вони розлучилися у 2022 році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram блогерки.

Горняк заявила про образи та зраду

Христина зазначила, що довгий час намагалася не виносити особисті конфлікти на загал.

Проте, за її словами, вирішила висловитися після того, як почала отримувати критику від нинішньої дружини Остапчука - Катерини.

Свою версію подій нотаріуска оприлюднила у соцмережах.

Як розповіла нотаріуска, причиною її розриву з ведучим стали тривалі емоційні знущання, які вона нібито переживала під час стосунків із ним.

"Три роки я терпіла емоційні знущання в шлюбі, в стані алкогольного сп'яніння, і не тільки. Саме тому я розлучилась, бо я вирішила врятувати свою психіку, свій емоційний стан. Чому за свій вибір розлучитись і вийти з цього я зараз маю нести відповідальність? Я мовчала, бо не хотів розносити це все публічно, бо я хотіла щоб швидше взагалі це забулося. Я ходила до психолога, щоб витіснити це зі своєї памʼяті, доклада максимум зусиль", - написала вона.

Христина Горняк зробила гучне зізнання про шлюб з Володимиром Остапчуком (скріншот)

За словами колишньої Володимира, під час шлюбу шоумен міг дозволяти собі образливу поведінку, а після цього просити пробачення.

Вона також натякнула, що у стосунках були й інші серйозні проблеми.

"Я брехала вам ці роки, коли посміхалась, пробачте! Так само я брехала і собі! І ще я брехала, що в моїй стосунках не було зради. Вона була, але я її теж пробачила. І це зараз не про нову дружину, яка з'явилась ще коли ми були в шлюбі, ні. Про все це я мовчала не задля когось, а задля себе. Мені соромно було собі зізнатись, та я пропрацювала це в терапії", - заявила ексдружина Остапчука.

Христина Горняк зробила гучне зізнання про шлюб з Володимиром Остапчуком (скріншот)

Окрім того, вона окремо звернулася до теперішньої дружини ведучого - Катерини Остапчук.

Горняк наголосила, що вважає неприпустимими будь-які публічні коментарі на свою адресу або обговорення її професійної діяльності.

Реакція Полтавської

Сам Володимир Остапчук публічно не відповів на заяви колишньої дружини.

Натомість його нинішня обраниця Катерина відреагувала на ситуацію у своєму Telegram-каналі.

Вона опублікувала скриншот одного з дописів Горняк і заявила, що не погоджується з її словами про емоційні знущання.

"Коли людина припиняє бути алкоголіком та емоційним тираном рівно в момент розлучення, то можливо... Як би то так сказати. Христино, ти любиш свідків. Так ось, усі свідки того, що ти не просихаєш постійно в stories, а Вова вживає алкоголь тричі за півроку", - наголосила дружина ведучого.

Катерина Полтавська відреагувала на заяви Горняк (скріншот)

Також вона додала, що вважає неприпустимим спекулювати на особистій історії заради резонансу.

"Хайп не може бути важливішим за людські життя. У цій історії, як мінімум, є ще я і наша дитина", - заявила Катерина.

Обраниця Володимира також зазначила, що очікує офіційних дій, якщо звинувачення мають під собою підстави.

"Якщо Христина має докази своїм звинуваченням, ми чекаємо на заяву, подану на Володимира, і він відповідатиме за законом", - написала вона.

Водночас дружина ведучого наголосила, що в іншому разі подібні твердження вважає наклепом.

На завершення Катерина Остапчук повідомила, що планує вирішувати конфлікт у правовому порядку.

"Зі свого боку, із цим всім ми йдемо до суду й в правовому порядку, за законом, будемо вирішувати це питання", - підсумувала блогерка.

Катерина Полтавська відреагувала на заяви Горняк (скріншот)