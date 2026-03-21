"Велику суму мушу віддавати". Федінчик зізнався, скільки грошей витрачає на життя в Києві

Що сказав Федінчик про витрати на комфортне життя

За словами актора, йому потрібна чимала сума, оскільки більшість коштів він витрачає не на себе.

"Якщо я зараз назву суму, яка мені потрібна, всі подумають, що "зажрався". Просто в мене є обов'язкові гроші, які я отримав, але їх не бачу, бо маю віддати - за маму, сина, тітці допомагаю, бо вона інвалід", - поділився він.

Розкривати конкретну суму Андрій не став, але підтвердив мінімальну, яку витрачає щомісяця.

"У цілому багато треба грошей. Дві тисячі доларів - це мінімум", - зізнався він.

Таким чином, на комфортне життя актор щомісяця витрачає понад 87 тисяч гривень.

Федінчик про заробітки та витрати (фото: instagram.com/andreyfedinchik)

На чому заробляє Федінчик

Від початку повномасштабної війни Андрій служив у ЗСУ. Вже у вересні 2025 року був визнаний непридатним за станом здоров'я. Раніше у 2024-му він переніс операцію на хребті.

Зрештою актор повернувся до своєї професії, проте поки що акторство основним джерелом доходу назвати не може. Найбільше грошей йому приносить інша діяльність.

"Мій основний заробіток зараз - це студії дубляжу та озвучки", - сказав він.



Нагадаємо, у Федінчика є син від шлюбу з Наталкою Денисенко. Про розрив пари стало відомо у квітні минулого року. Через певний час акторку помітили в обіймах з іншим.

Згодом вона підтвердила, шо перебуває в стосунках з манекенником Юрієм Савранським. Раніше він поділився планами щодо весілля з акторкою.