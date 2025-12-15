Великий ривок Калініної і успіхи українців у ATP: що змінилося у світових рейтингах

WTA та ATP оприлюднили свіжі світові рейтинги тенісистів, у яких відзначилися українські спортсмени.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайти жіночої та чоловічої тенісної асоціації.
Найбільш значуща зміна у світовому рейтингу серед українських тенісисток зафіксована в Ангеліни Калініної. Українка здійснила винятковий стрибок одразу на 28 позицій, перемістившись зі 155-го на 127-ме місце.
Цей прорив став можливим завдяки тому, що українка завоювала другий в кар'єрі титулу на турнірі серії WTA 125, який проходив у французькому Ліможі.
У вирішальному матчі Калініна здолала вище розташовану в рейтингу француженку Ельзу Жакемо, перемігши у трьох партіях.
Примітно, що свій перший трофей на цьому ж турнірі українка здобула три роки тому, обігравши тоді Шуай Чжан.
П'ять найбільш рейтингових українських тенісисток не зазнали змін у своїх позиціях:
Серед інших помітних змін у рейтингу WTA – зростання Анастасії Соболєвої (+2 позиції, 262-га) та Вероніки Подрез (+2 позиції, 287-ма). Водночас, Дарія Снігур втратила одну сходинку та стала 153-ю.
Топ-10 жіночого світового рейтингу залишився незмінним, оскільки лідери не брали участі у змаганнях, що враховувалися в цьому оновленні.
Аналогічна ситуація спостерігається і в чоловічому рейтингу ATP – топ-10 залишилася стабільною, без змін позицій.
Серед "синьо-жовтих" тенісистів перша ракетка України Віталій Сачко утримує 169-ту сходинку. Натомість, В'ячеслав Белінський піднявся на чотири позиції та посів 380-те місце.
Однак, найбільш значне покращення у чоловічому рейтингу показав Вадим Урсу, який здійснив стрибок на 25 позицій і тепер посідає 431-ше місце.
Такий успіх став результатом його перемоги на турнірі ITF M15 у Шарм-Ель-Шейху (Єгипет), де у фіналі він здолав місцевого тенісиста Фареса Захарія у двох сетах.
На жаль, інші українські спортсмени в оновленому рейтингу ATP втратили свої позиції: Олег Приходько (-2, 443-й), Ерік Ваншельбойм (-1, 473-й) та Владислав Орлов (-1, 496-й).
