Тріумфальне повернення: Калініна після піврічного простою виграла турнір у Ліможі

Неділя 14 грудня 2025 19:22
Тріумфальне повернення: Калініна після піврічного простою виграла турнір у Ліможі Фото: Ангеліна Калініна та Ельза Жакемо перед фіналом (instagram.com/openblsdelimoges)
Автор: Андрій Костенко

Сьома ракетка України та 155-та в світовому рейтингу Ангеліна Калініна у неділю, 14 грудня грала у фіналі міжнародного турніру WTA 125 у французькому Ліможі.

Про те, як завершився вирішальний матч – розповідає РБК-Україна.

WTA 125 Лімож, фінал

Ангеліна Калініна (Україна) – Ельза Жакемо (Франція) – 6:3, 4:6, 7:5

Перед грою

Турнір у Ліможі став першим для Калініної, після піврічної паузи, пов'язаної з травмою. У фіналі суперницею українки стала господарка турніру Ельза Жакемо. З чинною 59-ю ракеткою світу Ангеліна раніше зустрічалася тричі – і виграла всі три очні матчі.

Востаннє у фінал турніру WTA Калініна виходила у травні 2023 року, коли грала за титул престижного "тисячника" у Римі. Тоді вона поступилася на відмові - знялася з матчу проти Єлени Рибакіної з Казахстану.

А саме у Ліможі Ангеліна здобула свій перший титул на рівні туру: у фіналі 2022 року здолала данку Клару Таусон.

Хід фіналу

Ангеліна першою припустилася помилки на власній подачі в стартовому сеті та дозволила суперниці вийти вперед – 3:2. Проте, це було останнє очко француженки у партії. Зібравшись, Калініна записала собі в актив чотири гейми поспіль, з них два – на м'ячах Жакемо (6:3).

Другий сет навпаки, спочатку подарував надію на швидке переможне завершення, але у підсумку приніс розчарування. Калініна зробила брейк у першому геймі, потім – після своєї подачі – повела 2:0. Одначе дозволила суперниці повернутися в гру. Далі було рівне протистояння, а вирішальною стала програна українкою подача (4:6).

Гра перейшла у третій сет, де суперниці методично брали власні подачі. Першою помилилась Калініна, програвши на своїх м'ячах у восьмому геймі, але одразу виправилася, зробивши швидкий брейк. Потім виграла ще три гейми поспіль і здобула другий титул WTA в своїй кар'єрі.

Хто така Ангеліна Калініна

28-річна тенісистка народилася в Новій Каховці Херсонської області. За свою кар'єру Калініна здобула 18 титулів на рівні ITF та два – WTA.

Найбільші досягнення вона мала на юніорському рівні:

  • переможниця парного турніру Відкритого чемпіонату Австралії-2014;
  • фіналістка юніорського US Open-2014 в одиночному розряді;
  • фіналістка парного юніорського Уїмблдону-2013;
  • чемпіонка Юнацьких Олімпійських ігор у парному розряді;
  • колишня восьма ракетка світу у юніорському рейтингу.

На дорослому рівні її найвищий показник у рейтингу WTA – 25 місце (травень 2023 року).

У 2022–2023 роках Калініна була першою ракеткою України, успадкувавши цей статус після Еліни Світоліної, яка на той час перебувала у декретній відпустці.

Раніше ми повідомили, де розпочне сезон-2026 Еліна Світоліна.

Також читайте, хто зробив найгучніший ривок цього тижня серед українок в оновленому рейтингу WTA.

