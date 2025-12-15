RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Большой рывок Калининой и успехи украинцев в ATP: что изменилось в мировых рейтингах

Ангелина Калинина (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

WTA и ATP обнародовали свежие мировые рейтинги теннисистов, в которых отличились украинские спортсмены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайты женской и мужской теннисной ассоциации.

Калинина торжествует во Франции и делает мощный рывок

Наиболее значимое изменение в мировом рейтинге среди украинских теннисисток зафиксировано у Ангелины Калининой. Украинка совершила исключительный прыжок сразу на 28 позиций, переместившись со 155-го на 127-е место.

Этот прорыв стал возможным благодаря тому, что украинка завоевала второй в карьере титул на турнире серии WTA 125, который проходил во французском Лиможе.

В решающем матче Калинина одолела выше расположенную в рейтинге француженку Эльзу Жакемо, победив в трёх партиях.

Примечательно, что свой первый трофей на этом же турнире украинка добыла три года назад, обыграв тогда Шуай Чжан.

Топ-5 украинок сохраняют позиции

Пять самых рейтинговых украинских теннисисток не претерпели изменений в своих позициях:

  • Элина Свитолина, которая завершила сезон в конце сентября, осталась на 14-м месте.
  • Марта Костюк и Даяна Ястремская удерживают 26-ю и 27-ю строчки соответственно.
  • Александра Олейникова, чемпионка "челленджеров" 2025 года, сохранила место в сотне лучших, расположившись на 96-й позиции.
  • Юлия Стародубцева продолжает занимать 113-е место.

Среди других заметных изменений в рейтинге WTA - рост Анастасии Соболевой (+2 позиции, 262-я) и Вероники Подрез (+2 позиции, 287-я). В то же время, Дарья Снигур потеряла одну строчку и стала 153-й.

Мировой рейтинг WTA: первая десятка без изменений

Топ-10 женского мирового рейтинга остался неизменным, поскольку лидеры не участвовали в соревнованиях, которые учитывались в этом обновлении.

Топ-10 мирового рейтинга ATP:

  1. Арина Сабаленка - 10870 очков
  2. Ига Швьонтек (Польша) - 8395
  3. Коко Гофф (США) - 6763
  4. Аманда Анисимова (США) - 6287
  5. Елена Рыбакина (Казахстан) - 5850
  6. Джессика Пегула (США) - 5583
  7. Мэдисон Киз (США) - 4335
  8. Жасмин Паолини (Италия) - 4325
  9. Мирра Андреева - 4319
  10. Екатерина Александрова - 3375

Урсу демонстрирует наибольший прогресс среди украинцев в ATP

Аналогичная ситуация наблюдается и в мужском рейтинге ATP - топ-10 осталась стабильной, без изменений позиций.

Среди "сине-желтых" теннисистов первая ракетка Украины Виталий Сачко удерживает 169-ю строчку. Зато Вячеслав Белинский поднялся на четыре позиции и занял 380-е место.

Однако, наиболее значительное улучшение в мужском рейтинге показал Вадим Урсу, который совершил прыжок на 25 позиций и теперь занимает 431-е место.

Такой успех стал результатом его победы на турнире ITF M15 в Шарм-Эль-Шейхе (Египет), где в финале он одолел местного теннисиста Фареса Захария в двух сетах.

К сожалению, другие украинские спортсмены в обновленном рейтинге ATP потеряли свои позиции: Олег Приходько (-2, 443-й), Эрик Ваншельбойм (-1, 473-й) и Владислав Орлов (-1, 496-й).

Топ-10 мирового рейтинга ATP:

  1. Карлос Алькарас (Испания) - 12050 очков
  2. Янник Синнер (Италия) - 11500
  3. Александер Зверев (Германия) - 5160
  4. Новак Джокович (Сербия) - 4830
  5. Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 4245
  6. Тейлор Фритц (США) - 4135
  7. Алекс Де Минор (Австралия) - 4135
  8. Лоренцо Музетти (Италия) - 4040
  9. Бен Шелтон (США) - 3970
  10. Джейк Дрейпер (США) - 2990
