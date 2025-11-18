ua en ru
Еліна Світоліна стартує у сезоні-2026: коли і на якому турнірі зіграє перша ракетка України

Вівторок 18 листопада 2025 08:59
UA EN RU
Еліна Світоліна стартує у сезоні-2026: коли і на якому турнірі зіграє перша ракетка України Еліна Світолна (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Перша ракетка України Еліна Світоліна підтвердила участь у турнірі WTA 250 в Окленді, з якого розпочне сезон-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт турніру у соцмережі Instagram.

Світоліна знову виступить в Окленді

Турнір WTA 250 в Окленді, який пройде з 5 по 11 січня 2026 року, стане першим для Еліни Світоліної у новому сезоні.

Цей виступ буде другим в кар’єрі українки на новозеландських кортах. У 2024 році Світоліна продемонструвала відмінний результат, пробившись до фіналу, де поступилася американській тенісистці, третій ракетці світу Коко Гофф.

Хто зіграє з українкою

Окрім Еліни Світоліної, участь у турнірі в Окленді також підтвердили дві американські спортсменки: Емма Наварро та семиразова чемпіонка турнірів “Грендслем” Вінус Вільямс.

Результати та місце в рейтингу після сезону-2025

Українська тенісистка достроково завершила сезон-2025, провівши останні офіційні матчі року на Кубку Біллі Джин Кінг у вересні. На момент завершення сезону Світоліна посідала 13-те місце у світовому рейтингу WTA та повернула собі звання першої ракетки України.

В активі Світоліної у сезоні-2025 - чвертьфінали на Australian Open та Ролан Гарросі, а також вихід до третього раунду Вімблдону.

Крім того, українська спортсменка допомогла національній збірній пробитися до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Підготовка до Australian Open

Турнір в Окленді завершиться лише за тиждень до старту першого в сезоні-2026 Грендслему - Australian Open, який розпочнеться в Мельбурні 18 січня.

У сезоні-2026 Світоліна вирішила не проводити додаткові підготовчі турніри перед Відкритим чемпіонатом Австралії.

Минулого разу, повернувшись до виступів у Мельбурні після чотиримісячної перерви, українська тенісистка дійшла до чвертьфіналу змагань.

Раніше ми повідомляли, що змінилось в оновленому рейтингу WTA для українських тенісисток.

Також читайте, як Еліна Світоліна отримала другу нагороду Heart Award за рік.

