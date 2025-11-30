Ведучій "Єдиних новин" стало зле на репетиції до "Танців з зірками": довелося викликати швидку

Так, у своїх сторіс телеведуча показала фото руки з підключеною крапельницею та кадри з наслідками обстрілу.

Островська зізналася, що їй стало зле саме на тренуванні.

"А напередодні були танці… і просто під час тренування стало зле. Як ніколи зле. Дякувати медикам, швидко поставили на ноги і сьогодні продовжую тренування. Часу хворіти немає", - написала журналістка.

Наталії Островській стало зле під час підготовки до "Танців з зірками" (скріншот)

Крім того, вона розповіла про моторошний збіг обставин, який стався тієї ж ночі під час виклику швидкої у Вишгородському районі.

"Вчора викликаю собі швидку, приїжджають медики, ставлять крапельницю, чуємо як над нами пролітає шахед і за хвилин п’ять від нас прилітає у будинки", - поділилася Островська.

Попри пережите, Наталя не зупинила підготовку до шоу і вже сьогодні планує повернулася до репетицій.

Наталії Островській стало зле під час підготовки до "Танців з зірками" (скріншот)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Наталя Островська стала однією з учасниць благодійного спецвипуску "Танців з зірками", який вийде під гаслом "Рух до життя" та має на меті підтримку поранених українських військових.

До числа учасників спецвипуску також приєднаються ведучий Нікіта Добринін, музикант Женя Галич, стендап-комік Василь Байдак, ветеранка Руслана Данілкіна та ведуча "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс.

Крім того, на паркеті глядачі побачать ведучу Наталю Сотник, співачку KOLA та актора Павла Текучева.