Ведущей "Єдиних новин" стало плохо на репетиции к "Танців з зірками": пришлось вызывать скорую

Так, в своих сторис телеведущая показала фото руки с подключенной капельницей и кадры с последствиями обстрела.

Островская призналась, что ей стало плохо именно на тренировке.

"А накануне были танцы... и просто во время тренировки стало плохо. Как никогда плохо. Спасибо медикам, быстро поставили на ноги и сегодня продолжаю тренировки. Времени болеть нет", - написала журналистка.

Наталье Островской стало плохо во время подготовки к "Танців з зірками" (скріншот)

Кроме того, она рассказала о жутком стечении обстоятельств, которое произошло той же ночью во время вызова скорой в Вышгородском районе.

"Вчера вызываю себе скорую, приезжают медики, ставят капельницу, слышим как над нами пролетает шахед и через минут пять от нас прилетает в дома", - поделилась Островская.

Несмотря на пережитое, Наталья не остановила подготовку к шоу и уже сегодня планирует вернулась к репетициям.

Напомним, ранее стало известно, что Наталья Островская стала одной из участниц благотворительного спецвыпуска "Танцев со звездами", который выйдет под лозунгом "Движение к жизни" и имеет целью поддержку раненых украинских военных.

К числу участников спецвыпуска также присоединятся ведущий Никита Добрынин, музыкант Женя Галич, стендап-комик Василий Байдак, ветеран Руслана Данилкина и ведущая "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс.

Кроме того, на паркете зрители увидят ведущую Наталью Сотник, певицу KOLA и актера Павла Текучева.