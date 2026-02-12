"Вчинила неправильно". Сморигін з "Дизель Шоу" присоромив ексколегу

Що сказав Сморигін про Глущенко

Актор зізнався, що його неприємно вразило рішення колеги покинути "Дизель Шоу". За його словами, вона нікого не попередила.

"Я не знаю, може, у неї були, не дуже гарні стосунки з продюсерами. Для мене, вона вчинила неправильно по відношенню до акторів. Ми після аварії з Мариною ніколи не сварились більше. У нас не було сварок і зараз немає. Ми якось разом були. Вона вирішила піти, нікому не сказала. Хоча б попередь", - розповів він.

Євген Сморигін вважає неправильним вчинок Глущенко (скриншот)​​​​​​​

Найбільше актор обурило небажання колеги взяти участь в ювілейному концерті до 10-річчя проєкту.

"Ти на афіші. Відпрацюй концерт. Великий концерт в Україні. Все, що просили. Це ж нормально. Це обов'язок актора. Якщо ти є на афіші, то, може, глядач на Яну йде. Хтось і прийшов на Яну. Вона сказала "ні" різко. Я їй так і написав: "Яно, ти ким хочеш лишиться в моїй пам'яті - нормальною людиною чи егоїстичною?" - поділився він.

Актор зізнався, що після цього вони більше не спілкувалися. Водночас він не тримає зла на колегу.

"Я не ображаюсь на неї. Я просто зрозумів, що вона може так зробити. Бажаю знайти роботу. Яночко, будь щаслива", - підсумував він.



Як Глущенко пішла з "Дизель Шоу"

Нагадаємо, про своє рішення вона оголосила у квітні 2025 року. Воно назвала це "важким, але дуже важливим кроком". Акторка заявила, що прагне нових ролей та відчуттів.

А вже в травні в інтерв'ю Дьоміну зізналася, що не до кінця проговорювала рішення піти, а якісь натяки сприймалися, як жарти. Вона пояснила це тим, що прохання залишитися все одно б не змінило її рішення. Після 10 років вона вирішила обрати себе.

"Коли мені сказали, що ти, грубо кажучи, нас підвела, я пояснила дуже чітко: я ніколи не підводила. Працювала вагітною. Ми з моїм сином в животі відпрацювали 38 концертів. Відпрацювала одразу після пологів. На сьомий день вийшла на сцену. Ковід. Два запалення легенів. Після аварії я ніколи нікого не підводила. Думала про вас. Тепер хочу думати про себе", - казала вона.

Глущенко пішла з "Дизель Шоу" в квітні 2025 (фото: instagram.com/yamo4ka)