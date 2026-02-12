"Поступила неправильно". Сморигин из "Дизель Шоу" пристыдил экс-коллегу

Что сказал Сморигин о Глущенко

Актер признался, что его неприятно поразило решение коллеги покинуть "Дизель Шоу". По его словам, она никого не предупредила.

"Я не знаю, может, у нее были, не очень хорошие отношения с продюсерами. Для меня, она поступила неправильно по отношению к актерам. Мы после аварии с Мариной никогда не ссорились больше. У нас не было ссор и сейчас нет. Мы как-то вместе были. Она решила уйти, никому не сказала. Хоть бы предупреди", - рассказал он.

Евгений Сморигин считает неправильным поступок Глущенко (скриншот)

Больше всего актер возмутило нежелание коллеги принять участие в юбилейном концерте к 10-летию проекта.

"Ты на афише. Отработай концерт. Большой концерт в Украине. Все, что просили. Это же нормально. Это обязанность актера. Если ты есть на афише, то, может, зритель на Яну идет. Кто-то и пришел на Яну. Она сказала "нет" резко. Я ей так и написал: "Яна, ты кем хочешь останется в моей памяти - нормальным человеком или эгоистичным?" - поделился он.

Актер признался, что после этого они больше не общались. В то же время он не держит зла на коллегу.

"Я не обижаюсь на нее. Я просто понял, что она может так сделать. Желаю найти работу. Яночка, будь счастлива", - подытожил он.



Как Глущенко ушла из "Дизель Шоу"

Напомним, о своем решении она объявила в апреле 2025 года. Она назвала это "трудным, но очень важным шагом". Актриса заявила, что стремится к новым ролям и ощущениям.

А уже в мае в интервью Демину призналась, что не до конца проговаривала решение уйти, а какие-то намеки воспринимались, как шутки. Она объяснила это тем, что просьба остаться все равно бы не изменила ее решение. После 10 лет она решила выбрать себя.

"Когда мне сказали, что ты, грубо говоря, нас подвела, я объяснила очень четко: я никогда не подводила. Работала беременной. Мы с моим сыном в животе отработали 38 концертов. Отработала сразу после родов. На седьмой день вышла на сцену. Ковид. Два воспаления легких. После аварии я никогда никого не подводила. Я думала о вас. Теперь хочу думать о себе", - говорила она.

Глущенко ушла с "Дизель Шоу" в апреле 2025 (фото: instagram.com/yamo4ka)