Вагітна? Зірку "Месників" Елізабет Олсен підловили з округлим животиком (фото)

15:35 10.04.2026 Пт
2 хв
Нові фото акторки викликали бурхливі обговорення щодо змін в її особистому житті
aimg Сюзанна Аль Маріді
Елізабет Олсен (фото: Getty Images)

Американська акторка Елізабет Олсен, відома за роллю Багряної відьми у фільмах Marvel, схоже, чекає на первістка. Зірку помітили під час прогулянки з округлим животиком.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідні кадри з'явилися на сторінці BACKGRID в мережі X.

Елізабет Олсен вагітна: що відомо

Фотографи помітили 37-річну акторку під час прогулянки в Лос-Анджелесі разом з чоловіком Роббі Арнеттом.

Для виходу вона обрала образ в стилі оверсайз - простору блакитну сорочку, широкі штани та кепку.

Саме цей аутфіт привернув увагу. Багато хто помітив, що за одягом ховається округлий животик.

Знімки швидко розлетілися мережею, спровокувавши хвилю обговорень. Користувачі почали вітати зірку з майбутнім поповненням в родині.

  • "Вітаємо".
  • "Точно вагітна".
  • "Така щаслива за них з Роббі".
  • "Гарна робота".
  • "Вона має прекрасний вигляд".

Якщо припущення підтвердяться, це буде перша дитина як для Олсен, так і для її чоловіка. Сама пара поки появу фото та новини про вагітність не коментувала.

Олсен з чоловіком (фото: Getty Images)

Що відомо про особисте життя Елізабет Олсен

Зірка тримає приватне життя подалі від публічності. Вона навіть видалила свої сторінки в соцмережах.

З коханим, який є учасником гурту Milo Greene, познайомилася у 2017 році через спільних друзів.

У 2019-му музикант зробив їй пропозицію, а у 2020-му вони одружилися. Цю інформацію акторка підтвердила лише пізніше в інтерв’ю.

Попри роки стосунків, пара рідко ділиться подробицями свого життя.

Нагадаємо, Елізабет є молодшою сестрою близнючок Мері-Кейт та Ешлі Олсен, життя яких повпливало на її ставлення до слави та приватності.

