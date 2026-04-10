Беременна? Звезду "Мстителей" Элизабет Олсен подловили с округлым животиком (фото)

15:35 10.04.2026 Пт
2 мин
Новые фото актрисы вызвали бурные обсуждения по поводу перемен в ее личной жизни
aimg Сюзанна Аль Мариди
Элизабет Олсен (фото: Getty Images)

Американская актриса Элизабет Олсен, известная по роли Алой ведьмы в фильмах Marvel, судя по всему, ждет первого ребенка. Звезду заметили во время прогулки с округлившимся животиком.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующие кадры появились на странице BACKGRID в сети X.

Больше интересного: Известная украинская актриса беременна первенцем

Элизабет Олсен беременна: что известно

Фотографы заметили 37-летнюю актрису во время прогулки в Лос-Анджелесе вместе с мужем Робби Арнеттом.

Для выхода она выбрала образ в стиле оверсайз - просторную голубую рубашку, широкие брюки и кепку.

Именно этот аутфит привлек внимание. Многие заметили, что за одеждой скрывается округлый животик.

Снимки быстро разлетелись по сети, спровоцировав волну обсуждений. Пользователи принялись поздравлять звезду с предстоящим пополнением в семье.

  • "Поздравляем".
  • "Точно беременна".
  • "Так счастлива за них с Робби".
  • "Хорошая работа".
  • "Она прекрасно выглядит".

Если предположения подтвердятся, это будет первый ребенок как для Олсен, так и для ее мужа. Сама пара пока появление фото и новости о беременности не комментировала.

Олсен с мужем (фото: Getty Images)

Что известно о личной жизни Элизабет Олсен

Звезда держит частную жизнь подальше от публичности. Она даже удалила свои страницы в соцсетях.

С любимым, который является участником группы Milo Greene, познакомилась в 2017 году через общих друзей.

В 2019-м музыкант сделал ей предложение, а в 2020-м они поженились. Эту информацию актриса подтвердила лишь позже в интервью.

Несмотря на годы отношений, пара редко делится подробностями своей жизни.

Напомним, Элизабет является младшей сестрой близняшек Мэри-Кейт и Эшли Олсен, жизнь которых повлияла на ее отношение к славе и приватности.

