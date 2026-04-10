Беременна? Звезду "Мстителей" Элизабет Олсен подловили с округлым животиком (фото)

Американская актриса Элизабет Олсен, известная по роли Алой ведьмы в фильмах Marvel, судя по всему, ждет первого ребенка. Звезду заметили во время прогулки с округлившимся животиком.
Как сообщает РБК-Украина, соответствующие кадры появились на странице BACKGRID в сети X.
Фотографы заметили 37-летнюю актрису во время прогулки в Лос-Анджелесе вместе с мужем Робби Арнеттом.
Для выхода она выбрала образ в стиле оверсайз - просторную голубую рубашку, широкие брюки и кепку.
Именно этот аутфит привлек внимание. Многие заметили, что за одеждой скрывается округлый животик.
Снимки быстро разлетелись по сети, спровоцировав волну обсуждений. Пользователи принялись поздравлять звезду с предстоящим пополнением в семье.
Если предположения подтвердятся, это будет первый ребенок как для Олсен, так и для ее мужа. Сама пара пока появление фото и новости о беременности не комментировала.
Звезда держит частную жизнь подальше от публичности. Она даже удалила свои страницы в соцсетях.
С любимым, который является участником группы Milo Greene, познакомилась в 2017 году через общих друзей.
В 2019-м музыкант сделал ей предложение, а в 2020-м они поженились. Эту информацию актриса подтвердила лишь позже в интервью.
Несмотря на годы отношений, пара редко делится подробностями своей жизни.
Напомним, Элизабет является младшей сестрой близняшек Мэри-Кейт и Эшли Олсен, жизнь которых повлияла на ее отношение к славе и приватности.