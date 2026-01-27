Вагітна переможниця "Холостяка-13" розкрила стать дитини (відео)

Переможниця 13 сезону "Холостяка" Інна Бєлєнь готується вперше стати мамою. У зворушливому відеоролику вони з нареченим розкрили, хто з'явиться у їхній родині - син чи донька.
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на ролик в Instagram блогерки.
Майбутня мама кілька днів підігрівала інтерес публіки, демонструючи кадри з гендерпаті, де в компанії рідних та друзів дізналася стать дитини. Нарешті 27 січня вона опублікувала відео, у якому розсекретила, що чекає на доньку.
У ролику Інна з’являється разом із нареченим Іваном, ніжно обіймається та з нетерпінням очікує на розкриття інтриги вечора. Коли спалахнув рожевий дим, стало відомо, що в пари буде дівчинка.
Дізнавшись радісну новину, блогерка не стримувала емоцій та навіть розплакалася.
Прихильники почали вітати пару з майбутнім поповненням в родині. Багато хто з них зауважив, що передбачали народження саме донечки.
Наприкінці грудня блогерка потішила фанів новиною про заручини. Обранцем виявився знайомий, з яким вона разом навчалася в школі.
"Ніколи не думала, що одного дня скажу "так" з таким серцем, що воно ледь вміщується в грудях…" - написала тоді вона, демонструючи вишукану каблучку.
А вже про майбутнє поповнення в родині блогерка оголосила на постшоу 14 сезону "Холостяка", куди прийшла з округлим животиком та коханим.
Раніше Бєлєнь також поділилася подробицями майбутнього весілля.
