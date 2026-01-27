Вагітна переможниця "Холостяка-13" розкрила стать дитини (відео)

Як Інна Бєлєнь розкрила стать первістка

Майбутня мама кілька днів підігрівала інтерес публіки, демонструючи кадри з гендерпаті, де в компанії рідних та друзів дізналася стать дитини. Нарешті 27 січня вона опублікувала відео, у якому розсекретила, що чекає на доньку.

У ролику Інна з’являється разом із нареченим Іваном, ніжно обіймається та з нетерпінням очікує на розкриття інтриги вечора. Коли спалахнув рожевий дим, стало відомо, що в пари буде дівчинка.

Дізнавшись радісну новину, блогерка не стримувала емоцій та навіть розплакалася.



Як відреагували в мережі

Прихильники почали вітати пару з майбутнім поповненням в родині. Багато хто з них зауважив, що передбачали народження саме донечки.

"Щиро вітаю з дівчинкою! Аж мурашки пішли по шкірі, бо думала, що буде хлопчик".

"Як мама двох принцес я не знаю, як то - бути мамою сина, але бути мамою донечки, то найпрекрасніше відчуття у Всесвіті".

"По вашій реакції зрозуміло було, що дівчинка".

"Я так і знала. Щастя вам".

"Буде гарна дівчинка, схожа на маму. Здоров'я маленькій".

Бєлєнь дізналася стать первістка (скриншоти)

Що відомо про вагітність та майбутнє весілля Інни Бєлєнь

Наприкінці грудня блогерка потішила фанів новиною про заручини. Обранцем виявився знайомий, з яким вона разом навчалася в школі.

"Ніколи не думала, що одного дня скажу "так" з таким серцем, що воно ледь вміщується в грудях…" - написала тоді вона, демонструючи вишукану каблучку.

А вже про майбутнє поповнення в родині блогерка оголосила на постшоу 14 сезону "Холостяка", куди прийшла з округлим животиком та коханим.

Раніше Бєлєнь також поділилася подробицями майбутнього весілля.