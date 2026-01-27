ua en ru
Вт, 27 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Колишній Оксани Білозір вперше озвучив причину розлучення: "Різко помінялася"

Вівторок 27 січня 2026 16:58
UA EN RU
Колишній Оксани Білозір вперше озвучив причину розлучення: "Різко помінялася" Оксана Білозір та Роман Недзельський були разом 33 роки (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Військовий, продюсер та музикант Роман Недзельський вперше прокоментував причини розлучення з народною артисткою Оксаною Білозір. Пара прожила у шлюбі 33 роки, але наприкінці 2022 року розпалася.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Наталії Влащенко.

Що сказав Недзельський про розлучення з Білозір

За його словами, ініціаторкою розриву стала саме співачка, а він прагнув зберегти сім'ю.

Переломним моментом стали закордонні тури по Америці, Канаді, які тривали 2-4 місяці. Після них Роман помітив зміни в дружині.

"Це було під час повномасштабки, я вже тоді був військовим. А вона перед тим тільки приїхала, буквально тиждень чи два. От це, можливо, тому що вона приїхала, різко помінялася", - поділився він.

Він також спростував заяви Білозір про те, що з його боку не було достатньо підтримки. Військовий запевнив, що до останнього намагався врятувати шлюб.

"Не знаю, що я там не допоміг. Все, що робив, - для того, щоб зберегти сім'ю. І коли отримав повістку до суду, сказав: "Не роби цього, давай закінчиться війна. Все одно мене немає. Невідомо - може, будеш вдовою, всяке може бути", - розповів Роман.

Колишній Оксани Білозір вперше озвучив причину розлучення: &quot;Різко помінялася&quot;Роман Недзельський про розрив з Білозір (скриншот)

Що казала Білозір про розлучення з чоловіком

Артистка не приховувала, що колишній був проти розриву. Вона висловила вдячність за прожиті роки, проте не бачила спільного майбутнього.

За словами Оксани, вони з Романом вже тривалий час жили окремо. Поки вона "працювала на сім’ю", він "віддалявся".

"У нього були можливості інакше дивитися на життя. Я захищала тил, вся сім’я була зі мною - його мама й наш спільний син. Він жив окремо і віддалявся", - заявила вона в інтерв'ю Гордону.

Також артистка розповіла про момент, який поставив крапку в стосунках. Тоді Білозір звернулася до чоловіка по допомогу, але він не зміг відгукнутися.

Зрештою вона зрозуміла, що не може розраховувати на нього й ухвалила рішення рухатися далі самостійно, турбуючись про спільного сина.

Колишній Оксани Білозір вперше озвучив причину розлучення: &quot;Різко помінялася&quot;Оксана Білозір про розлучення (фото: facebook.com/oksana.bilozir)

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
Газу буде більше: Україна нарощує імпорт з Польщі
Газу буде більше: Україна нарощує імпорт з Польщі
Аналітика
Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін