Колишній Оксани Білозір вперше озвучив причину розлучення: "Різко помінялася"

Військовий, продюсер та музикант Роман Недзельський вперше прокоментував причини розлучення з народною артисткою Оксаною Білозір. Пара прожила у шлюбі 33 роки, але наприкінці 2022 року розпалася.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Наталії Влащенко.

Що сказав Недзельський про розлучення з Білозір

За його словами, ініціаторкою розриву стала саме співачка, а він прагнув зберегти сім'ю.

Переломним моментом стали закордонні тури по Америці, Канаді, які тривали 2-4 місяці. Після них Роман помітив зміни в дружині.

"Це було під час повномасштабки, я вже тоді був військовим. А вона перед тим тільки приїхала, буквально тиждень чи два. От це, можливо, тому що вона приїхала, різко помінялася", - поділився він.

Він також спростував заяви Білозір про те, що з його боку не було достатньо підтримки. Військовий запевнив, що до останнього намагався врятувати шлюб.

"Не знаю, що я там не допоміг. Все, що робив, - для того, щоб зберегти сім'ю. І коли отримав повістку до суду, сказав: "Не роби цього, давай закінчиться війна. Все одно мене немає. Невідомо - може, будеш вдовою, всяке може бути", - розповів Роман.

Роман Недзельський про розрив з Білозір (скриншот)

Що казала Білозір про розлучення з чоловіком

Артистка не приховувала, що колишній був проти розриву. Вона висловила вдячність за прожиті роки, проте не бачила спільного майбутнього.

За словами Оксани, вони з Романом вже тривалий час жили окремо. Поки вона "працювала на сім’ю", він "віддалявся".

"У нього були можливості інакше дивитися на життя. Я захищала тил, вся сім’я була зі мною - його мама й наш спільний син. Він жив окремо і віддалявся", - заявила вона в інтерв'ю Гордону.

Також артистка розповіла про момент, який поставив крапку в стосунках. Тоді Білозір звернулася до чоловіка по допомогу, але він не зміг відгукнутися.

Зрештою вона зрозуміла, що не може розраховувати на нього й ухвалила рішення рухатися далі самостійно, турбуючись про спільного сина.

Оксана Білозір про розлучення (фото: facebook.com/oksana.bilozir)