Беременная победительница "Холостяка-13" раскрыла пол ребенка (видео)

Инна Белень впервые станет мамой и уже знает пол малыша (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Победительница 13 сезона "Холостяка" Инна Белень готовится впервые стать мамой. В трогательном видеоролике они с женихом раскрыли, кто появится в их семье - сын или дочь.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ролик в Instagram блогера.

Как Инна Белень раскрыла пол первенца

Будущая мама несколько дней подогревала интерес публики, демонстрируя кадры с гендер-пати, где в компании родных и друзей узнала пол ребенка. Наконец 27 января она опубликовала видео, в котором рассекретила, что ждет дочь.

В ролике Инна появляется вместе с женихом Иваном, нежно обнимается и с нетерпением ожидает раскрытия интриги вечера. Когда вспыхнул розовый дым, стало известно, что у пары будет девочка.

Узнав радостную новость, блогерша не сдерживала эмоций и даже расплакалась.


Как отреагировали в сети

Поклонники начали поздравлять пару с предстоящим пополнением в семье. Многие из них заметили, что предвидели рождение именно дочери.

  • "Искренне поздравляю с девочкой! Даже мурашки пошли по коже, потому что думала, что будет мальчик".
  • "Как мама двух принцесс я не знаю, как это - быть мамой сына, но быть мамой дочери, это самое прекрасное ощущение во Вселенной".
  • "По вашей реакции понятно было, что девочка".
  • "Я так и знала. Счастья вам".
  • "Будет красивая девочка, похожая на маму. Здоровья маленькой".
 Белень узнала пол первенца (скриншоты)

Что известно о беременности и предстоящей свадьбе Инны Белень

В конце декабря блогерша порадовала фанов новостью о помолвке. Избранником оказался знакомый, с которым она вместе училась в школе.

"Никогда не думала, что однажды скажу "да" с таким сердцем, что оно едва помещается в груди..." - написала тогда она, демонстрируя изысканное кольцо.

А уже о предстоящем пополнении в семье блогерша объявила на пост-шоу 14 сезона "Холостяка", куда пришла с округлившимся животиком и любимым.

Ранее Белень также поделилась подробностями предстоящей свадьбы.

ХолостякНовости шоу-бизнесабеременностьЗвезды шоу-бизнеса