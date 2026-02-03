Ольга Харлан вперше стане мамою: спортсменка показалася з округлим животиком (відео)

Відома українська фехтувальниця Ольга Харлан повідомила радісну новину - вона чекає на первістка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram спортсменки.

Знаменитість опублікувала зворушливе відео разом із нареченим, італійським фехтувальником Луїджі Самеле.

У короткому ролику пара спершу позує перед камерою, а згодом відходить трохи далі.

У цей момент стає помітно округлий животик 35-річної Харлан, яка з’явилася у кадрі в чорному боді.

"Найкращий розділ ось-ось почнеться", - підписала публікацію спортсменка.

Що відомо про особисте життя Ольги Харлан

Ольга Харлан - олімпійська чемпіонка та багаторазова призерка світових і європейських першостей з фехтування.

Її обранець Луїджі Самеле також є титулованим спортсменом: на його рахунку чотири олімпійські медалі, численні нагороди чемпіонатів світу та три титули чемпіона Європи.

Майбутні батьки знайомі вже понад 15 років. Їхня перша зустріч відбулася у Франції, коли Ользі було 15 років, а Луїджі - 18.

Ольга Харлан з нареченим (фото: instagram.com/olgakharlan)

Тоді їхнє спілкування не переросло у роман, а згодом вони ще не раз перетиналися на міжнародних змаганнях.

У той період Харлан була одружена з українським фехтувальником Дмитром Бойком, тож контакт із Самеле залишався дружнім.

Після розлучення з Бойком у 2019 році Ольга почала стосунки з Луїджі Самеле. А у вересні 2024 року італійський спортсмен зробив коханій пропозицію руки та серця, на яку вона відповіла згодою.

Ольга Харлан з нареченим (фото: instagram.com/olgakharlan)

Наразі пара готується до весілля, яке має відбутися найближчим часом.