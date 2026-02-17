Вагітна Аліна Гросу розсекретила, чи буде на пологах присутній її чоловік

Чи планує Аліна Гросу партнерські пологи

Артистка чесно зізналася, що не дуже підтримує ідею присутності чоловіка безпосередньо під час народження дитини.

"В мене братик свідомість губив колись, коли його дружина народжувала… Так що я б не дуже хотіла, щоб мій чоловік тримав мене за ручку в цей самий час.. Я і так сама нервувати буду", - зізналася співачка.

Втім, повністю усувати чоловіка від процесу вона не планує.

"Але хочу, щоб він знаходився в сусідньому приміщенні, пуповинку перерізав, коли процес закінчиться", - додала Гросу.

Чи планує Аліна Гросу партнерські пологи (скріншот)

Окремо фанати запитали, кого подружжя хотіло більше до того, як стало відомо, що буде хлопчик. Відповідь артистки виявилася несподіваною.

"Двійню, ми разом колись бажання загадували, що хочемо двох і одразу", - поділилася вона.

Аліна Гросу відповіла на питання фанів (скріншот)

Що відомо про особисте життя Гросу

Раніше співачка була у шлюбі з російським підприємцем Олександром Комковим, однак цей союз виявився нетривалим і завершився розлученням у 2019 році.

Після розриву артистка почала стосунки з російським актором Романом Полянським.

Коли почалась повномасштабна війна, за словами Павла Зіброва, пара перебувала в Чернівцях. Тоді ж співак зазначав, що обранець Гросу дотримується проукраїнської позиції.

Аліна Гросу та Роман Полянський (фото: instagram.com/alina_grosu)

Однак уже восени 2022 року Полянського помітили в Москві на кінопрем’єрі. А в лютому 2023-го співачка натякнула, що їхні стосунки завершилися, не вдаючись у подробиці.

Згодом артистка перебралася до США, де продовжила розвивати музичну кар’єру та спробувала себе в акторстві.

У березні 2024 року вона повідомила про друге одруження, але ім’я чоловіка залишила в таємниці.

Аліна Гросу та Роман Полянський (фото: instagram.com/alina_grosu)

Частина шанувальників припускала, що мова знову йде про Полянського. Восени того ж року пару помітили разом на закритому заході в Нью-Йорку - їхнє спільне фото з’явилося в мережі.

Вже наприкінці 2025 року Гросу помітили з округлим животиком у США. Офіційно вагітність вона підтвердила 10 січня 2026 року - у новому кліпі.

Пізніше співачка зізналася, що довгий час не могла завагітніти та проходила складний шлях із гормональною терапією та емоційними випробуваннями.