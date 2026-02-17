Беременная Алина Гросу рассекретила, будет ли на родах присутствовать ее муж

Певица Алина Гросу, которая недавно сообщила, что ждет мальчика, ответила на личные вопросы подписчиков. Поклонники поинтересовались, планирует ли она партнерские роды и кого супруги хотели больше - сына или дочь.
Артистка честно призналась, что не очень поддерживает идею присутствия мужа непосредственно во время рождения ребенка.
"У меня братик сознание терял когда-то, когда его жена рожала... Так что я бы не очень хотела, чтобы мой муж держал меня за ручку в это самое время... Я и так сама нервничать буду", - призналась певица.
Впрочем, полностью отстранять мужа от процесса она не планирует.
"Но хочу, чтобы он находился в соседнем помещении, пуповинку перерезал, когда процесс закончится", - добавила Гросу.
Отдельно фанаты спросили, кого супруги хотели больше до того, как стало известно, что будет мальчик. Ответ артистки оказался неожиданным.
"Двойню, мы вместе когда-то желание загадывали, что хотим двоих и сразу", - поделилась она.
Ранее певица была замужем за российским предпринимателем Александром Комковым, однако этот союз оказался непродолжительным и завершился разводом в 2019 году.
После разрыва артистка начала отношения с российским актером Романом Полянским.
Когда началась полномасштабная война, по словам Павла Зиброва, пара находилась в Черновцах. Тогда же певец отмечал, что избранник Гросу придерживается проукраинской позиции.
Однако уже осенью 2022 года Полянского заметили в Москве на кинопремьере. А в феврале 2023-го певица намекнула, что их отношения завершились, не вдаваясь в подробности.
Впоследствии артистка перебралась в США, где продолжила развивать музыкальную карьеру и попробовала себя в актерстве.
В марте 2024 года она сообщила о второй женитьбе, но имя мужа оставила в тайне.
Часть поклонников предполагала, что речь снова идет о Полянском. Осенью того же года пару заметили вместе на закрытом мероприятии в Нью-Йорке - их совместное фото появилось в сети.
Уже в конце 2025 года Гросу заметили с округлившимся животиком в США. Официально беременность она подтвердила 10 января 2026 года - в новом клипе.
Позже певица призналась, что долгое время не могла забеременеть и проходила сложный путь с гормональной терапией и эмоциональными испытаниями.
