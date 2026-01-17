"В'язати шкарпетки - не про мене": Оля Полякова сказала, як готується стати бабусею

Чи готова співачка стати бабусею

За словами Полякової, якби вона вже зараз стала бабусею, то спочатку її б це трохи бентежило. Але це таке ж відчуття, як і усвідомлення того, що у співачки є дорослі діти.

"П’ять років я не могла прийняти сам факт: "У мене двоє дорослих дітей?". Я довго звикала до цього статусу. До статусу бабусі я навіть більше готова, ніж колись була готова до статусу мами дорослих дітей, тому що я навчилася ставитися до життя легше. Статус бабусі точно не змусить мене сісти й в’язати шкарпетки, забути про себе, про свої радості й задоволення чи бути лише нянькою для онука", - розповіла зірка.

Оля Полякова та її донька Маша (фото: instagram.com/marypoppers1)

"Це не про мене. Для ЗМІ, напевно, це буде просто нова приставка - "новоспечена бабуся Оля Полякова". А в житті нічого не зміниться. Я не перестану носити короткі спідниці й провокувати напівголими чи зовсім голими образами. Я вважаю, що потрібно отримувати задоволення від себе, доки в тебе є бажання це робити", - додала вона.

Також Полякова розповіла, якою була б її перша реакція на новину про вагітність 20-річної доньки. Вона наголосила, що радітиме за Машу.

"Якщо одного дня вона захоче народити дитину, змінити плани чи поїхати жити в трейлері - це буде її вибір. Я не буду його ні коментувати, ні критикувати. Я вважаю, що дитина їй зараз не потрібна", - зізналася артистка.

"Вона - студентка в чужій країні, без власного житла і доходу, тож зараз не той етап життя. Голова на плечах, контрацепція і чітке відчуття свого призначення та майбутнього - точно не про народження дітей у 20 років", - резюмувала вона.