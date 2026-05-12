Усик зберіг пояс, але лідер змінився: ви не здогадаєтеся, хто тепер номер один у світі

20:22 12.05.2026 Вт
2 хв
Британець здійснив неймовірний стрибок у списку найкращих. Хто з фаворитів опинився за бортом?
aimg Катерина Урсатій
Олександр Усик (фото: Getty Images)
Авторитетне видання The Ring представило свіжий рейтинг боксерів надважкої ваги. Головною сенсацією стало лідерство Даніеля Дюбуа, який змінив ієрархію після гучної перемоги над Фабіо Вордлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлені дані журналу The Ring.

Тріумф Дюбуа та падіння конкурентів

Новим лідером списку став чемпіон світу за версією WBO Даніель Дюбуа.

Свій стрибок на першу сходинку рейтингу (після чемпіона) він заслужив завдяки видовищній перемозі в ніч на 10 травня, коли технічним нокаутом в 11-му раунді відібрав пояс у свого співвітчизника Фабіо Вордлі.

Для Вордлі ця поразка стала болючим ударом, адже він не лише втратив титул, а й одразу опустився на четверту позицію у табелі про ранги.

Позиції Усика та інших фаворитів

Незважаючи на активні ротації серед претендентів, статус найсильнішого боксера планети залишається за українцем.

Олександр Усик продовжує утримувати пояс The Ring, а також титули WBA, WBC та IBF.

У трійку лідерів рейтингу за версією видання наразі входять німець Агіт Кабаєл, який посідає другу сходинку, та ексчемпіон світу Тайсон Ф'юрі, що розташувався на третьому місці.

Також до десятки найкращих вперше застрибнув австралієць Джастіс Хуні.

Варто нагадати, що Олександр Усик востаннє виходив у ринг у липні 2025 року. Тоді він у напруженому реванші нокаутував Даніеля Дюбуа та втретє у своїй кар'єрі підтвердив статус абсолютного чемпіона світу.

Однак пізніше, через внутрішні правила організацій, українець відмовився від пояса WBO, що дозволило іншим боксерам розпочати боротьбу за вакантний титул.

Наступний свій виступ український чемпіон проведе вже 23 травня в Єгипті. Суперником нашого боксера стане зірка кікбоксингу Ріко Верховен.

