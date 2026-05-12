Усик зберіг пояс, але лідер змінився: ви не здогадаєтеся, хто тепер номер один у світі

Авторитетне видання The Ring представило свіжий рейтинг боксерів надважкої ваги. Головною сенсацією стало лідерство Даніеля Дюбуа, який змінив ієрархію після гучної перемоги над Фабіо Вордлі.

Тріумф Дюбуа та падіння конкурентів

Новим лідером списку став чемпіон світу за версією WBO Даніель Дюбуа.

Свій стрибок на першу сходинку рейтингу (після чемпіона) він заслужив завдяки видовищній перемозі в ніч на 10 травня, коли технічним нокаутом в 11-му раунді відібрав пояс у свого співвітчизника Фабіо Вордлі.

Для Вордлі ця поразка стала болючим ударом, адже він не лише втратив титул, а й одразу опустився на четверту позицію у табелі про ранги.

Позиції Усика та інших фаворитів

Незважаючи на активні ротації серед претендентів, статус найсильнішого боксера планети залишається за українцем.

Олександр Усик продовжує утримувати пояс The Ring, а також титули WBA, WBC та IBF.

У трійку лідерів рейтингу за версією видання наразі входять німець Агіт Кабаєл, який посідає другу сходинку, та ексчемпіон світу Тайсон Ф'юрі, що розташувався на третьому місці.

Також до десятки найкращих вперше застрибнув австралієць Джастіс Хуні.