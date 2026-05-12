Усик сохранил пояс, но лидер сменился: вы не догадаетесь, кто теперь номер один в мире
Авторитетное издание The Ring представило свежий рейтинг боксеров супертяжелого веса. Главной сенсацией стало лидерство Даниэля Дюбуа, который сменил иерархию после громкой победы над Фабио Уордли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленные данные журнала The Ring.
Триумф Дюбуа и падение конкурентов
Новым лидером списка стал чемпион мира по версии WBO Даниэль Дюбуа.
Свой прыжок на первую строчку рейтинга (после чемпиона) он заслужил благодаря зрелищной победе в ночь на 10 мая, когда техническим нокаутом в 11-м раунде отобрал пояс у своего соотечественника Фабио Уордли.
Для Уордли это поражение стало болезненным ударом, ведь он не только потерял титул, но и сразу опустился на четвертую позицию в табели о рангах.
Позиции Усика и других фаворитов
Несмотря на активные ротации среди претендентов, статус сильнейшего боксера планеты остается за украинцем.
Александр Усик продолжает удерживать пояс The Ring, а также титулы WBA, WBC и IBF.
В тройку лидеров рейтинга по версии издания пока входят немец Агит Кабаел, который занимает вторую строчку, и экс-чемпион мира Тайсон Фьюри, расположившийся на третьем месте.
Также в десятку лучших впервые запрыгнул австралиец Джастис Хуни.
Стоит напомнить, что Александр Усик в последний раз выходил в ринг в июле 2025 года. Тогда он в напряженном реванше нокаутировал Даниэля Дюбуа и в третий раз в своей карьере подтвердил статус абсолютного чемпиона мира.
Однако позже, из-за внутренних правил организаций, украинец отказался от пояса WBO, что позволило другим боксерам начать борьбу за вакантный титул.
Следующее свое выступление украинский чемпион проведет уже 23 мая в Египте. Соперником нашего боксера станет звезда кикбоксинга Рико Верховен.
